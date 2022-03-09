Nörotik Kişilik ne demek, TDK'ya göre Nörotik Kişilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nörotik kişilik ne demek? Nörotik kişilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nörotik kişilik kelimesi. Peki nörotik kişilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nörotik kişilik nedir, nörotik kişilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NÖROTİK KİŞİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nörotik kişilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nörotik kişilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nörotik karakter

