Norveç değil Türk somonu! Somon ihracatında rekor artış bekleniyor!

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop’un Gerze ilçesinde Türk somonu yetiştiriciliği yapan balık kafeslerini ziyaret etti. İşletmeleri gezerek yetkililerden bilgi alan Karaömeroğlu, balık havuzlarını inceledi. Karaömeroğlu, incelemelerinin ardından, Sinop olarak Türk somonu yetiştiriciliği alanında çok iddialı olduklarını belirtti.

"80 MİLYON DOLARLIK TÜRK SOMONU İHRACATI"

Sinop’ta, şu an itibarıyla 11 tesiste somon yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Karaömeroğlu, "Sinop olarak iddialıyız, Türk somonunun başkenti olacağız. Geçen 2021 yılı içerisinde 3 bin ton olan üretim gerçekleştirdik. 2022 yılı sonuna kadar ise 11 işletme yaklaşık 40 bin ton somon üretimi sağlayacak. Bu yıl ise yaklaşık 80 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı bekliyoruz. Her geçen gün de işletme sayılarımız artıyor. Bu somonlar tamamen çevreye duyarlı, çevre kurallarına uygun bir şekilde üretiliyor" diye konuştu.

"100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT BEKLİYORUZ"

Karaömeroğlu, "En ufak bir denizi kirletme olayı yok. En büyük ihracat Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine yapılıyor. Japon ithalatçılar üretimden sağıma kadar burada bekleyerek üretim sürecini takip ediyorlar. Ne için? Çünkü onlar balığı çiğ yiyor. Bu nedenle balığın üretim sürecine bizzat kendi mühendisleriyle nezaret ediyorlar. O nedenle bu tesisler denize, çevreye zararı olmayan kuruluşlar. Biz Sinop olarak çok iddialıyız. Belki gelecek yıl Türk somonunda 100 milyon doları bulacak ihracat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.