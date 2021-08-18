Norveç ligi seks skandalıyla çalkalanıyor! 12 futbolcu, çağırdıkları kadınlarla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş!

Norveç basınında çıkan haberler sonrası Norveç liginde yaşanan seks skandalı ortalığı ayağa kaldırdı. SK Brann takımının oyuncuları, gece kulübünde tanıştıkları kadınları stadyuma götürerek burada seks partisi düzenledi. İddialara göre oyuncular sahanın içi de dahil olmak üzere birçok yerde kadınlarla cinsel ilişki yaşadı.

KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

16 kişilik grubun, soyunma odaları dahil olmak üzere stadyumun birçok yerinde toplu seks yaptıkları iddia edildi. Haberlerde ifade edilene göre bazı futbolcular çimlerde bile ilişki yaşadı. Futbolcular, bu anların kaydedilmemesinden emin olmak için telefonlarını yanlarında getirmese de, Norveç basını, güvenlik kamerasının o anları kaydettiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brann kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada, polisin suç içeren herhangi bir davranışta bulunulup bulunulmadığını kontrol etmek için soruşturma başlattığını belirtti. Kulüp yöneticisi Vilbeke Johannesen, uyuşturucu kullandığı iddia edilen futbolcuların da teste sokulacağını ifade etti.

brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen ise "Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz." açıklamasında bulundu.

Taraftarlar ise stadyuma "scum" "pislik" yazılı pankart astı.