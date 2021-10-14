Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!
Dünyanın en sakin şehirlerinden biri olan Norveç'te çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği oklu bir saldırı meydana geldi. Kogsberg kasabasında düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Norveç polisi, olayı resmi Twitter sayfasından açıkladı.
Elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığı saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gerçekleşen saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu Norveç medyası tarafından belirtilerek, saldırganın da yakalandığı ifade edildi. Ülke basını ise saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Daha fazla bilgi paylaşamayacağını söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini belirtti.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.
SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK VATANDAŞI VAR MI?
A Haber'e konuşan Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman, "Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok." dedi.
HOLLANDA'DA DA OKLU SALDIRI YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz ay Hollanda'da da oklu saldırı olayı yaşanmıştı. Hollanda medyası, Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.