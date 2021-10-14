Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim PerşembeİZSU su kesintisi 14 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!İSKİ su kesintisi 14 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Ekim 2021 Perşembe | Oğlaklar kendinizi bir an önce toparlayın, Boğalar ve Teraziler detayları gözden kaçırmayın! İşte diğer burçlar...Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kimdir? Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli, kaç yaşında?Merkez Bankası'ndaki atama rüzgarı dolar kurunu fırlattı! Rekorları alt üst etti! İşte Serbest piyasada dolar - euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL 14 Ekim 2021 Perşembe ?Cin Mısırı ne demek, TDK'ya göre Cin Mısırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarıUzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Uzak Şehrin Masalı final ne zaman?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

Dünyanın en sakin şehirlerinden biri olan Norveç'te çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği oklu bir saldırı meydana geldi. Kogsberg kasabasında düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

Norveç polisi, olayı resmi Twitter sayfasından açıkladı. 

Elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığı saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu Norveç medyası tarafından belirtilerek, saldırganın da yakalandığı ifade edildi. Ülke basını ise saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

Daha fazla bilgi paylaşamayacağını söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK VATANDAŞI VAR MI?

A Haber'e konuşan Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman, "Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok." dedi.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!

HOLLANDA'DA DA OKLU SALDIRI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Hollanda'da da oklu saldırı olayı yaşanmıştı. Hollanda medyası, Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!​​​​​​​

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT