Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!​​​​​​​

Norveç polisi, olayı resmi Twitter sayfasından açıkladı.

Elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığı saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu Norveç medyası tarafından belirtilerek, saldırganın da yakalandığı ifade edildi. Ülke basını ise saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Daha fazla bilgi paylaşamayacağını söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK VATANDAŞI VAR MI?

A Haber'e konuşan Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman, "Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok." dedi.

HOLLANDA'DA DA OKLU SALDIRI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Hollanda'da da oklu saldırı olayı yaşanmıştı. Hollanda medyası, Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

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