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Notasyon ne demek, TDK'ya göre Notasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Notasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Notasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Notasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Notasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Notasyon ne demek, TDK'ya göre Notasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Notasyon ne demek? Notasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi notasyon kelimesi. Peki notasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre notasyon nedir, notasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Notasyon kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Notasyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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NOTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Notasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Notasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre notasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Notalama

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