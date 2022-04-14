Nötrleme ne demek, TDK'ya göre Nötrleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nötrleme ne demek? Nötrleme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nötrleme kelimesi. Peki nötrleme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nötrleme nedir, nötrleme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NÖTRLEME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nötrleme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nötrleme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nötrlemek işi

