Gaziantep Futbol Kulübü, transferlerine devam ediyor. Nouha Dicko'yu kadrosuna katan Gaziantep, 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak bonservisi İngiltere’nin Hull City takımında bulunan forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nouha Dicko’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Peki, Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

NOUHA DICKO KİMDİR?

14 Mayıs 1992 yılında Fransa’da dünyaya gelen Nouha, futbola Strasbourg alt yapısında başladı. 2011 yılında ülkesinden İngiltere Ligi takımlarından Wigan’a transfer olan golcü futbolcu, yaklaşık 8 yıl boyunca İngiltere’de forma giydi. Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen 1,73 cm boyundaki Nouha, güçlü yapısı ve yüksek hızıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde 255 resmi müsabakaya çıkan Malili futbolcu, 68 gol atıp 28 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Nouha Dicko önümüzdeki iki yıl boyunca, kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.