Kütahya'da bir köy karantina altına alındıErdoğan: Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yokturMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Ekim PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Ekim 2020 PerşembeDiyanet Cuma hutbesini yayımladı! 2 Ekim 2020 Cuma hutbesinin konusuNouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?NATO duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik Doğu Akdeniz gelişmesiBolu Valisi Ümit uyardı: Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir1 Ekim koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?CHP ve HDP'den parka şehit ismi verilmesi kararına ret!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Gaziantep FK, transfer sezonu bitmeden önce kadrosuna takviyelere devam ediyor. Son olarak Nouha Dicko'yu transfer eden Gaziantep, iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Peki, Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Gaziantep Futbol Kulübü, transferlerine devam ediyor. Nouha Dicko'yu kadrosuna katan Gaziantep, 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak bonservisi İngiltere’nin Hull City takımında bulunan forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nouha Dicko’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Peki, Nouha Dicko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

NOUHA DICKO KİMDİR?

14 Mayıs 1992 yılında Fransa’da dünyaya gelen Nouha, futbola Strasbourg alt yapısında başladı. 2011 yılında ülkesinden İngiltere Ligi takımlarından Wigan’a transfer olan golcü futbolcu, yaklaşık 8 yıl boyunca İngiltere’de forma giydi. Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen 1,73 cm boyundaki Nouha, güçlü yapısı ve yüksek hızıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde 255 resmi müsabakaya çıkan Malili futbolcu, 68 gol atıp 28 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Nouha Dicko önümüzdeki iki yıl boyunca, kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT