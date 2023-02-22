Nouha Dicko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nouha Dicko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nouha Dicko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nouha Dicko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nouha Dicko 14 Mayıs 1992 tarihinde Saint-Maurice (Val-de-Marne) şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nouha Dicko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nouha Dicko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nouha Dicko'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nouha Dicko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DNouha

Nouha Dicko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nouha Dicko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nouha Dicko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nouha Dicko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2011 yılında Wigan

27 Ocak 2012 yılında Blackpool

31 Mayıs 2012 yılında Wigan

17 Ağustos 2012 yılında Blackpool

3 Ocak 2013 yılında Wigan

28 Mart 2013 yılında Wolverhampton

31 Mayıs 2013 yılında Wigan

19 Kasım 2013 yılında Rotherham

23 Aralık 2013 yılında Wigan

13 Ocak 2014 yılında Wolverhampton

29 Ağustos 2017 yılında Hull

2 Eylül 2019 yılında Vitesse

30 Haziran 2020 yılında Hull

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında Gaziantep FK

13 Ocak 2022 yılında Y. Malatyaspor

12 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2022 yılında OFI Girit

Nouha Dicko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nouha Dicko şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nouha Dicko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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