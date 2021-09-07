Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

New York kentinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda sezonun son grand slam turnuvasının 8. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sıp tenisçi Novak Djokovic Brooksby'i, tek kadınlarda dünya 4 numarası Çk tenisçi Karoline Pliskova ise Pavlyuchenkova'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

DJOKOVİC SONRADAN AÇILDI

Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanmayı başaran Novak Djokovic, dünya 99 numarası Jenson Brooksby karşısında ilk seti 6-1 kaybetse de sonradan açıldı ve setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı

Oscar Otte'yi 3-1'lik (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) skorla mağlup eden 6 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ise çeyrek finalde, Djokovic'in rakibi oldu. Berretini'ni Wimbledon finalinde Djokovic'e kaybederek kupaya uzanamamıştı.

ANDREESCU ELENDİ

Tek kadınlarda 2016 finalisti 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova , Fransa Açık finalisti dünya 14 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına adını yazdırdı.

Fransa Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Maria Sakkari, 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu (6) 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) mağlup ederek yine sürpriz bir galibiyete imza atarak adından söz ettirdi. Sakkari, çeyrek finalde Pliskova ile eşleşti.