7 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021?Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 2 yaralıKYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek 2021? KYK yurt başvurusu nereden yapılır? Ücretleri ne kadar 2021?Çim Konserleri 2021 İzmir! Fuar Çim Konserleri nerede, saat kaçta 2021?İncilay Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? İncilay Şahin öldü mü, neden öldü?Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den acı haber! Hayatını kaybetti!9 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Sağlık bakanlığı ve Bağlı kurumlara uzman doktor ataması başvuruları ne zaman, şartları nelerdir 2021? | Sağlık Bakanlığı atama 2021Yusuf Can Zeybek kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu ne kadar? Kilosu kaç? Yusuf Can Zeybek biyografisi
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, hata yapmayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

New York kentinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda sezonun son grand slam turnuvasının 8. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sıp tenisçi Novak Djokovic Brooksby'i, tek kadınlarda dünya 4 numarası Çk tenisçi Karoline Pliskova ise Pavlyuchenkova'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

DJOKOVİC SONRADAN AÇILDI

Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanmayı başaran Novak Djokovic, dünya 99 numarası Jenson Brooksby karşısında ilk seti 6-1 kaybetse de sonradan açıldı ve setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı

Oscar Otte'yi 3-1'lik (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) skorla mağlup eden 6 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ise çeyrek finalde, Djokovic'in rakibi oldu. Berretini'ni Wimbledon finalinde Djokovic'e kaybederek kupaya uzanamamıştı.

Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

ANDREESCU ELENDİ

Tek kadınlarda 2016 finalisti 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova , Fransa Açık finalisti dünya 14 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına adını yazdırdı.

Fransa Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Maria Sakkari, 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu (6) 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) mağlup ederek yine sürpriz bir galibiyete imza atarak adından söz ettirdi. Sakkari, çeyrek finalde Pliskova ile eşleşti.

Novak Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT