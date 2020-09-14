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NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronaya yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Serkan Kaya, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandığını açıklayarak vatandaşları uyardı.

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronaya yakalandı

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken vaka sayıları da artıyor. Her fırsatta dışarıda olan basın emekçileri de virüse yakalanıyor. Bunlardan biri de NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya oldu. Kaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, PCR testinin negatif olduğunu ancak akciğer tomografisiyle birlikte Kovid-19 olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Serkan Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı...PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."

 

 

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