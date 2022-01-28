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NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi

NTV ekranlarının gözde ismi Melda Yücel hakkında tüm merak edilenleri NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? başlıkları altında haberimizden izleyebilirsiniz. İşte, Melda Yücel Biyografisi...

NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi

NTV ekranlarının başarılı sunucusu Melda Yücel izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? İşte, Melda Yücel Biyografisi...

NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi

NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? İşte, Melda Yücel Biyografisi...

1972 Yılı İstanbul doğumlu olan Melda Yücel Kocaalp eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Kocaalp İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe bölümünden mezun oldu. Üniversitenin hemen ardından Takvim Gazetesinde çalışmaya hayatına atıldı ve bu gazetede köşe yazarlığı yaptı.

NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi

Melda Yücel Kocaalp'in Takvim gazetesinden sonra Yeni Binyıl'da muhabirlik yaptı. Televizyon hayatına llk olarak Kanal 6 televizyonunda çalıştı. Star ekranlarında tanınırlığını artıran isim buradan sonra sırası ile Habertürk ve CNBC-e'de görev aldı.

NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi​​​​​​​

KARİYER HAYATI

Sunduğu ekonomi programları ile sektörde adını duyuran Kocaalp bir dönem Habertürk kanalının Ekonomi Müdürlüğü görevini üstlendi. 2 çocuk annesi olan Melda Yücel Kocaalp halen NTV televizyonunda ekonomi haberleri sunuyor ve Osman Müftüoğlu ile beraber Yaşasın Hayat programını hazırlıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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