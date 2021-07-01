Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin oy oranını açıkladı! Muhalefet kara kara düşünmeye başladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, 2023 seçimleri, AK Parti'nin oy oranı, Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası, İstanbul Sözleşmesi ve siyasi partiler düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş," AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin ardından 2023 seçimi çalışmalarına başladıklarını ifade ederek," Her birimiz illerde, faaliyetlerini sürdürüyorlar. AK Parti sürekli sahada olan bir partidir, en büyük farkı da halkın gönlüyle gönülden gönle temas kurmasıdır. Biz bunu siyasetimizin merkezine koyduk. Bu gönülleri esas alan çok ciddi şekilde uygulamayı da başardık. Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir." dedi.

AK PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?

"Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor." diyen Kurtulmuş," Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz." dedi.

AK Parti'nin oy oranı hakkında konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

"AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir."

VİCDANLARI YARALAYAN ELMALI DAVASI

Türkiye'nin gündemi olan iki kız kardeşin cinsel istismara maruz kaldığı Elmalı Davası hakkında konuşan Numan Kurtulmuş," Önce şunu söyleyeyim; bu yargı paketlerinin hazırlanması laf olsun diye gündeme gelmiş konular değildir. İlk 3 paket eksikliklerin, yanlışlıkların gözlemlenmesiyle oluşan yargı paketleriydi. Önemli uzlaşıyla bunlar çıkarılmış oldu. Paketlerin hazırlanmasın emeği olan arkadaşlarımıza, bu önceki paketlerin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 4. Yargı Paketi de bu amaçla hazırlanmış bir pakettir. Elmalı konusuna gelirsek gerçekten kabul edilemez bir konudur. Bir dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu işin üstüne gidilmesi gerekir ama kimse ne yargıçtır ne hakimdir. Temennini söylersin, biz de söyledik." dedi

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle davalar var ki tutuklanmış, yargılanması devam etmiş bu süre içinde yargılama beraat kararı vermiş. Delillerin çok somut olmadığından dolayı beraat etmiş. Zanlının mağduriyetinin de önlenmesi hukuk için önemlidir. Bu delillerin somutluğu mahkeme dosyasında açıkça ifade edilmesi gerekir. Eğer somut deliller yoksa tutuklanmaması meselesinde cinsel suçlarda somut delil konusu geniş bir alan. Doktor raporu somut delil... İlla elimizde çok somut bir delil olmasına gerek yok. İrade Meclis'indir. Şu anda yasa yapım süreci devam ediyor. Bu süre için karar Meclis'indir."

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktığı İstanbul Sözleşmesi hakkında da konuşan Kurtulmuş, kadına karşı şiddettin bir insanlık suçu olduğunu dile getirerek," Bunun bir siyaset malzemesi yapılmasını da fevkalade yadırgarım. İnsanlık suçlarıdırlar ve biz bunları böyle görürüz. AK Parti 2007'den bu yana eylem planları gündeme getiriyor. Daha evvel 3 tane eylem planı yapıldı." diye konuştu.

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yapılan eylem planının titizlikle uygulandığını kaydeden Kurtulmuş," Bununla ilgili somut eylemler var. Bir tek kadınımıza dahi şiddet uygulanmayacağı bir Türkiye ortaya koyalım. Bu insanlık meselesidir. Tabii ki dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var ama sanki bizim milletimiz genel çoğunluk itibariyle kadına karşı şiddet uygulamaya meyillidir gibi konuşuluyor. Aksine bizim milletimiz annesini, eşini, kardeşini, sokakta hiç tanımadığı kadınları kendisi gibi görür. Töreydi şuydu buydu, kadına karşı kimsenin bir fiske bile vurma hakkı yoktur. Bu konunun asla istismar edilmesine müsaade etmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLER DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kurtulmuş siyasi partiler düzenlemesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bir yandan anayasa çalışmalarını sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Her gün ilerleyerek son noktaya doğru geliyoruz. Üzerinde kan bulunan, darbe ortamında yazılmış olan 1982 anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürdük, tamamladık. Uzun tartışmalar yapıldı. Çalışmamızı netleştirdik. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan MHP'nin bu konudaki fikirleri de bizim için değerlidir."