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Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: İmamoğlu, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özel bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulunarak "Polemik yerine vatandaşa hizmeti düşün" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: İmamoğlu, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de canlı olarak ekrana gelen 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ekonominin durumuna, marketlerdeki fiyat pahalılığına, döviz kurundaki değişimlere karşın vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveninin tam olduğunu söyledi. 

"İMAMOĞLU, POLEMİK YERİNE VATANDAŞA HİZMETİ DÜŞÜNSÜN"

Programın ilerleyen dakikalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yöneltilen bir soru üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu polemik yerine 16 milyonu düşünsün." dedi. 

İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımları anımsatan Kurtulmuş, "Sosyal medyadan bunları yapmak kolay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir." dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik inceleme sürecinin devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, "CHP ve İYİ Parti adaylıktan öte politik sıkıntı yaşıyor" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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