Son dönemde özellikle Twitter'da yayılan numara komşusu akımı, bir anda internetin en popüler akımı haline geldi. Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda numara komşusunun sosyal medya fenomeni Danla Biliç olduğunu paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada son sürat hızla yayılan numara komşu olayı, neredeyse tüm internet kullanıcıların dilinde. Peki, Numara komşu olayı nedir? Numara komşu nasıl bulunur? Detaylar haberimizde...

NUMARA KOMŞU NEDİR? NASIL BULUNUR?

Sosyal medyada bir kullanıcının tesadüfen aklına geldiği ve denediği numara komşusu, sosyal medyada hızla yayıldı. Çok kısa bir süre içinde çok sayıda insanın numara komşusu olarak nitelendirdikleri kişilerle konuşmaları ve bu konuşmalardan çıkan eğlenceli sohbetler, küçük bir paylaşımın koca bir sosyal medya akımına dönüşmesine neden oldu.

Telefon numarasının son hanesindeki rakamı, bir üst rakam veya bir alt rakam ile değiştirerek bulunan numara komşuları, atılan mesajlarla sosyal medyada paylaşılıyor. Sosyal medyada büyük bir akıma dönüşen numara komşusu olayı, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek durumlara sebep olabilecek numara komşu olayı, uzmanlar tarafından uyarılıyor.

"HUZUR VE SUKÜNÜ BOZMA SUÇU"

Bilişim hukuku alanında çalışmalar yapan Avukat Rıdvan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç tanımadığı birine sırf numara komşusu diye mesaj gönderme akımının gittikçe yaygınlaştığını söyledi.

Görünüş itibarıyla bir numaraya "selam" veya "merhaba" yazmanın bir suç ya da hak ihlali gibi görünmediğini belirten Yıldız, "Ancak görünüş ile ortaya çıkaracağı sonuçlar hukuki açıdan çok farklı olabilir. Numara komşusuna mesaj akımının devamında mesaj ısrarı sürebilir. Bu noktada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesinde düzenlenen 'huzur ve sükunu bozma' suçu oluşabileceği gibi cinsel taciz gibi suçlar da ortaya çıkabilir. Yine bu mesajlar yüzünden insanların ilişkileri zarar görebilir, başka sorunlar doğabilir. Basit bir mesaj gibi görünen bir eylem, öngörülemeyen zarar ve sonuçlar doğurabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir." diye konuştu.

Yıldız, söz konusu mesajlar nedeniyle insanların beklemedikleri bir şekilde kendilerini savcılık ve mahkemelerde bulabileceğini söyledi.

"Kişisel telefonlar insanların özeli olduğu için nasıl ki komşumuzun kapısını rastgele çalmıyorsak elektronik iletişimde de insanların özel hayatına dikkat etmeliyiz." diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargıtay bir kararında, ilgi duyduğu kişinin istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, kendisine ısrarla evlenme teklif edilmesini, sosyal medya ve telefon aracılığı ile sevgi içerikli mesajlar gönderilmesini cinsel taciz olarak değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden ısrarla yapılan teklifler cinsel taciz sayılabilecektir. Benim görüşüm bu kararın ölçülü olmadığı yönünde. Günümüz toplumunda sosyal medyanın da ilişkiler ve evlilikler yönünden araç olacağı düşünülünce bu tip kararlarla iletişim kurmaya korkan bir toplum oluşturmamak da gerekir. Elbette sosyal medyadan insanların rahatsız edilmesi savunulamaz ancak ülkemizde insanların iletişim kuramaz duruma da gelmemesi gerekir. Bu açıdan Yargıtay'ın bu konuyu cinsel taciz yerine 'huzur ve sükunu bozma' suçu kapsamında değerlendirmesi daha doğru olabilirdi."