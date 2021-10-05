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Nümismatik ne demek, TDK'ya göre Nümismatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nümismatik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nümismatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nümismatik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nümismatik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nümismatik ne demek, TDK'ya göre Nümismatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nümismatik ne demek? Nümismatik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nümismatik kelimesi. Peki nümismatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nümismatik nedir, nümismatik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nümismatik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nümismatik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

NÜMİSMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nümismatik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nümismatik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nümismatik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim

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