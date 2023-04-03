Nuno Cunha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Cunha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Cunha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Cunha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Cunha 11 Ocak 2001 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Costa Cunha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Cunha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nuno Cunha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nuno Cunha'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nuno Cunha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nuno.cunha01/

Nuno Cunha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Cunha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuno Cunha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Cunha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Braga U15

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras U15

30 Haziran 2016 yılında Braga U15

1 Temmuz 2016 yılında Braga U17

1 Ocak 2017 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2019 yılında Braga U23

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Nuno Cunha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Cunha şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nuno Cunha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Braga (2010-16;2019-20), SL Benfica (2017-19);

Portekiz U18 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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