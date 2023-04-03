Nuno Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Vasconcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Vasconcelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Vasconcelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Vasconcelos 3 Ağustos 2004 tarihinde Esposende şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Dulcínio Barcelista Vasconcelos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Vasconcelos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuno Vasconcelos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nuno Vasconcelos'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nuno Vasconcelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Vasconcelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2015 yılında Boavista CJ

1 Temmuz 2016 yılında Vitória SC Y

1 Temmuz 2017 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2019 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2020 yılında Braga U17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Nuno Vasconcelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Vasconcelos şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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