Sesiyle ve hoş sohbetiyle merak konusu olan şarkıcı Nur Ertürk, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Nur Ertürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

NUR ERTÜRK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1968, Sivas doğumlu başarılı sanatçı Nur Ertürk, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. 53 yaşındaki Ertürk, daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

ŞARKILARI NELERDİR?

*2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

*2012 - İkibin Oniki

*1999 - Ben Sana Yandım

*1997 - Bir Demet Türkü

*1995 - Yaban Eller

*1994 - Beni Sev

*1993 - Sevimli

*1992 - Adaletin Bu Mu Dünya