Nur Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nur Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nur Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nur Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nur Mohammed 2 Aralık 2002 tarihinde Borno şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nur Mohammed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL SPORTS CONSULTING HB yapmaktadır. Nur Mohammed, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Nur Mohammed'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nur Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nur Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Aralık 2020 yılında Nasarawa United
Nur Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nur Mohammed şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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