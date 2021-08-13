Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Ağustos 2021 Cumartesi | Balık burcu, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz!

Günlük burç yorumlarına göre 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Güzel bir hafta sonuna giriş yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek için her türlü fırsatı kollayacaksınız. Kendi kararlarınızı kendinizin vermek isteyeceksiniz. Kimsenin etkisi altına girmeyi tercih etmeyeceğiniz bir süreçtesiniz. İçinizdeki sosyalleşme arzusunu durduramayacaksınız. Eğlenirken aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Hata yapmadığınız sürece her hangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha dikkatli adımlar atmalısınız. Geleceğinizi düşünüp ona göre hareket etmelisiniz. Ani kararlar almamalısınız. Daha sakin kalmanızda yarar var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Daha insancıl duygular içerisine gireceğiniz bir gündesiniz. Olayları direkt yargılamak yerine araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgiler içerisindesiniz. Bu tavrınız aşk hayatınıza da olumlu olarak yansıyacak. Aranızdaki sorunları büyütmek yerine çözmeyi hedefleyeceksiniz. Empati yaptığınız sürece her türlü zorluğun üstesinden geleceksiniz. İş ve sosyal hayatınızda sergilediğiniz tavırlarla da oldukça dikkat çekiyorsunuz. Bu dönem sürpriz gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Yaşam enerjinizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacağınız ve çevrenizdekilerin ne dediğini umursamayacağınız bir süreçtesiniz. Değer verdiğiniz kişileri incitmemeye özen göstermelisiniz. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeniz için ne gerekiyorsa onu yapmak istiyorsunuz. İçinden çıkamadığınız bazı konuları zamana bırakmanızda fayda olduğunu bilmelisiniz. Sorun ettiğiniz konuların aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadığını unutmamalısınız. İş hayatınızda istediğiniz yenilik için gerekli adımları atıyorsunuz ancak biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Fikirlerinizi kimseyle paylaşmak istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Ön planda olamadığınız ortamlarda canınız fazlasıyla sıkılıyor. Bu durumu kendi içinizde bir an önce çözüme kavuşturmalısınız. Huzursuz ve kaprisli tavırlarınızdan vazgeçmezseniz çevrenizde değer verdiğiniz insanları kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda anlayışlı tavrınız sayesinde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Partnerinize vermiş olduğunuz değeri net olarak gösterdiğiniz sürece herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Maddi ve manevi paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Yaşam konusunda güzel planlar yapmanıza rağmen bu planlar için harekete geçmediğiniz için kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bir an önce hedefleriniz doğrultusunda adım atmazsanız kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Hayatınızla ilgili almanız gereken önemli kararları görmezden gelmemelisiniz. Gündeminizde ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş birlikleri önemli bir yer tutmakta. Size yapılan öneri ve teklifleri her boyuttan değerlendirebilir, iş ve sosyal konumunu sağlama alma ihtiyacı duyabilirsiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Karşınıza çıkan engellerin önüne kolay bir şekilde geçebileceğiniz bir gündesiniz. Yaşam coşkunuz iki katına çıkabilir. Enerjinizi dengelemeniz gerektiğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun adım attığınız ve tavırlarınızda aşırıya kaçmadığınız sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Tartışmalardan uzak kalmanız gereken bir süreçtesiniz. Sizi ilgilendirmeyen konularda bile hedef olabilirsiniz. Daha dikkatli olmanızda fayda var. Görüşlerinizi başkalarına kabul ettirmeye çalışmamalısınız. İnsanları olduğu gibi kabul ettiğiniz sürece daha mutlu olacağınızı bilmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Araştırmacı kişiliğiniz sayesinde sizden saklanılan bazı konuların ortaya çıkmasını sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Karşılaşacağınız olaylarda sakin kalmalı ve ne yapmanız gerektiğine karar vererek harekete geçmelisiniz. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması, sizin kendinizi ifade tarzınızla ilgili olduğunu bilmenizde fayda var. Daha net ve anlaşılabilir olmayı denediğiniz sürece etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminizin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğini bilmelisiniz. Sevdiklerinize başka bir bakış açısıyla bakacağınız süreçtesiniz. Yaptıkları hareketler gözünüze daha fazla batabilir. Ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, birçok alanda harekete geçmek isteyebilir anca bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortaklaşa yaptığınız işlerde güven duygunuzu tazelemeye ihtiyacınız var. Şüpheleriniz sizi adım atmaktan alıkoyuyor. Aşk hayatınızda ufak sorunları büyüttüğünüz sürece ciddi adımlar atamayacağınızı unutmamalısınız. Gerçekten ne istediğinize karar vermeli ve ona göre davranmalısınız. Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Ufak tefek aksiliklerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Sakin kaldığınız sürece her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçte olduğunuzu bilmelisiniz. Kendinizi çevrenizdekilere ifade ederken özgür ve sıra dışı bir tarz sergilemeniz etrafınızdakiler tarafından yanlış anlaşılmanıza neden olurken çalışma ortamınızda olumsuz tavırlarla karşılaşmanıza da neden olabileceğini unutmamalısınız. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Duygusal motivasyonunuzla çalışma hayatınızın eş değerde olacağı bir gündesiniz. Etrafınızdaki olaylardan çok çabuk etkilenmeniz gününüzün gidişatını fazlasıyla etkiliyor. Duygularınızı biraz daha dengelemeye çalışırsanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda yaşadığınız sorunların geride kalacağı bir süreçtesiniz. Pembe bile olsa yalan söylemediğiniz sürece her şey sorunsuz ilerleyecektir. Yapacağınız harcamalar bütçenizi biraz sarsabilir tutarlı olmaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Girişimci, atak ve vizyoner bir günündesiniz. Bugünden olabildiğince faydalanmaya çalıştığınız sürece hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olmayacağınız bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukları artık kafanıza takmama kararı alabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizle ilgili kararlar alarak uygulamaya geçebilir, yaşamının kontrolünü ele alabilirsiniz. Ailenizin sizi desteklemediği düşüncesi çatışmalara yol açabilir. Fakat evde ve ailede daha huzurlu olacağın günlerin sizi beklediğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; İç dünyanızı keşfetmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bilinçaltınızdaki derinliklere ulaşıp sorgulamalar yapabilirsiniz. Enerjinizin bir hayli güçlü olduğu bir süreçte olduğunuzu bilmenizde fayda var. Planınızda olmayan yeni gelişmelerle karşılaşabilir ve ani bir şekilde yolculuk yapmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda partnerinize verdiğiniz değeri net olarak gösterdiğiniz sürece her şeyin sorunsuz ilerleyeceğini bilmelisiniz. Ayrıca ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.