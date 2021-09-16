Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Eylül 2021 Perşembe | İkizler beklemede kalmalı, Aslanlar hırsının kurbanı olmamalı! İşte diğer burçlar...

Günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Önceliklerinizi belirlemeniz gereken bir gündesiniz. Tersliklerle karşılaşacak olsanız da doğru planlamayla üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Adım adım ilerlemeli ve hiçbir şeyin sizi engellemesine müsaade etmemelisiniz. Farklılıklar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şey çok daha iyiye gidebilir. Sizi huzursuz eden durumlardan uzak durmanız gerekiyor. İç dünyanızdaki sıkıntılara son vermediğiniz sürece tam olarak mutlu olamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda ne yaşarsanız yaşayın uzlaşmanız gerekiyor. Kestirip atmamalı ortak nokta üzerinde buluşmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Önemli olan, birlikte olduğunuz kişiyle aynı fikir üzerinde yoğunlaşmak olmalı.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Kendinizi ifade etme konusunda daha iyi hissetmeye başlayacağınız bir gündesiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirme şansınız bir hayli fazla. İç dünyanızdaki şüpheleri bir kenara bırakmadığınız sürece hayal ettiklerinize ulaşamayacağınızı bilmelisiniz. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir günden yarar sağlamaya çalışmalısınız. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmelisiniz. Huzura ve mutluluğa ulaşabileceğiniz bir zamandasınız. Aşk hayatınızda duygularınızı kontrol altına almayı başardığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Yoğun süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda sorumluluklarınız artabilir. Kendinizi bu sorumluluklarınız arasında köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Aceleci davranmamalı ve beklemede kalmalısınız. Daha dikkatli adım attığınız sürece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece isteklerinize yakınlaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla vakit geçirdiğiniz sürece yaşadığınız ufak tefek sorunların da son bulacağını bilmelisiniz. Düşündüklerinizi uygulamak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Çevrenizde yaşanılanlara fazlasıyla merak duyacağınız bir gündesiniz. Her şeyden haberiniz olsun istiyorsunuz. Var olan sorunlarınızı bir an önce ortadan kaldırmanız gerektiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Ertelediğiniz fakat yapmanız gereken önemli işleri bugün halletmeniz sizin için de iyi olacaktır. Önemli olanlara odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Kontrollü ve bilinçli olmalısınız. Aşk hayatınızda bugün, ilişkinize yönelik adımlar atmalısınız. Sizi huzursuz eden ne varsa uzak durmanız gerekiyor. Belirsizliklerin son bulması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Anlayışlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını bilmelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Önceliklerinizi belirleme konusunda bazı sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Karmaşık durumlar içerisine girseniz de üstesinden gelebilecek güçte olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken kimsenin ne dediğini umursamıyorsunuz. Fazla hırslı olmanız size zarar verebilir. Güvendiğiniz kişilerin dediklerini duymazdan gelmemeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Gerçekleştirmek istediklerinize odaklanmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Kendinizi dış dünyaya ifade ederken sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Yanlış anlaşılmaya müsait olabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İletişim konularında daha dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Genel olarak sıkıntıların üstesinden gelebilecek olmanız önemli. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Aşk hayatınızda beklentileriniz değişiklik gösterebilir. Ne istediğinizi net bir şekilde karşı tarafa anlattığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Rahat hareket etmek için biraz daha beklemelisiniz. Dengeyi iyi kurmanız gerekiyor.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Kendi iç dünyanızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir. İçsel sıkıntılarınızı gidermek için yeni yollar keşfetmek isteyebilirsiniz. Yanlış yapmamaya özen gösterdiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyebileceğini bilmelisiniz. Özenli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeyi başardığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Kendinizi gereksiz yere üzmemenizde fayda var. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandığınız sürece istediklerinize ulaşamayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Amaçlarınıza uygun hareket etmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Hedefleriniz konusunda gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Önceliklerinizi doğru belirleyebildiğiniz takdirde her şeyin yolunda ilerleyeceğini ve amaçlarınıza rahatlıkla ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermemelisiniz. Tercihlerinizi doğru yapabildiğiniz sürece mutluluğa ve huzura ulaşmanız da çok zor olmayacak. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Daha net adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. . Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Toplum içerisindeki yerinizi sorgulayabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. Bir türlü tam olarak ne yapmak istediğinize karar veremiyorsunuz. Amaçlarınızı bir an önce belirlemeli ve onlara uygun adım atmanız gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler karşısında gösterecek olduğunuz tepkinin ilerleyen günlerde de belirleyici olacağını unutmamalısınız. Ayrıca, çevresel koşulları ilgilendiren bir adım atarken da kimseden onay almamanız gerektiğini de unutmayın. Sorumluluklarınızı da ertelemekten kaçının. Enerjinizi doğru anlamda kullanmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Yaşamsal konularda daha sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Harekete geçme konusunda kendinizi bir türlü hazır hissedemiyorsunuz. Bir an önce kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Enerjinizi en doğru şekilde kullanmanız gereken bir gündesiniz. Ayrıca, geçmişte yapmış olduğunuz hatalardan da ders çıkartmalı ve tekrar etmemeye çalışmalısınız. Aşk hayatınızda duygusal olarak daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Sorunları tamamen çözüme kavuşturma şansınız var.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; İç dünyanızdaki sorunları tamamen geride bırakmaya çalışmanız gereken bir gündesiniz. İçsel sorunlarınızı çözüme kavuşturmadığınız sürece tam olarak mutlu olamayacağınızı bilmelisiniz. Önceliklerinizi belirlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Ne yapmanız gerektiğine karar vermeden attığınız adımlarda hata yapma ihtimalinizin çok yüksek olacağını bilmeniz gerekiyor. Enerjiniz yoğun olabilir ancak bunu doğru kullanamadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olmasına da neden olabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle çatışma içerisine girmekten kaçınmalısınız. Daha anlayışlı olmanız gerekiyor.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Sınırların yeniden belirlenmesi için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemelisiniz. Aşk hayatınızda amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Sonuçların her açıdan belirleyici olacağı bir süreçtesiniz. Sınırların yeniden belirlenmesi için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket ettiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Doğru hesaplamalar sayesinde istediklerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Planlı hareket etmenizde fayda var.