Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Temmuz 2021 Cuma | Başak burcu, çevrenizdekileri eleştirmekten vazgeçmelisiniz!

Günlük burç yorumlarına göre 16 Temmuz 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Koç; İletişim kurduğunuz kişilere karşı daha fazla empati yapmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken egolarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken yine de tedbiri elden bırakmamalısınız. Duygusal olarak kendinizi biraz karmaşık hissedebilirsiniz. İlişkinizin iyi yönde ilerlemesi için ne yapmanız gerekiyorsa o şekilde hareket etmekten çekinmemelisiniz. İş hayatınızda üstünüz olan kişilerle aranızda olan sorunların bir an önce çözülmesini sağlamalısınız. Koşullara uygun adım atabildiğiniz sürece her şey yoluna girecektir.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Bir süredir kendinizi ihmal ediyorsunuz. Bugün, kişisel bakımlarınızı yaptırmak isteyebilirsiniz. İlişkiler konusunda kritik kararlar alabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını istiyorsanız adımlarınızı atarken daha bilinçli olmalısınız. Öfkenize yenik düşmemeye ve karşınızdaki kişiyle inatlaşmamaya çalışırsanız her şeyin sorunsuz ilerleyebileceğini unutmamalısınız. Kendinizi mesleki açıdan köşeye sıkışmış gibi hissetseniz de başarıya ulaşma şansınızın oldukça yüksek olduğunu bilmelisiniz. Öncelikle kendinize güvenmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Kişisel dengelerin yeniden belirlenme ihtimali söz konusu. Hayatınızdaki olumsuzlukların son bulması için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapacaksınız. Karmaşık durumların içerisine girseniz de üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Önceliklerinizi yeniden belirlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda hislerinizi doğru ifade edip etmediğinizden emin olmalı yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız. Bugün anlatmaktan çok dinlemeniz ve olaylara karşı taraftan bakmanız gerektiğini bilmelisiniz. İletişim dilinize dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Yaşamsal konularda herhangi bir sorun yaşamayacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olayları çoğu zaman duygularınızla değerlendiriyorsunuz ve bu durum fazla alıngan tepkiler vermenize neden oluyor. Mantığınızla hareket etmeyi seçerseniz daha mutlu olacağınızı bilmelisiniz. İlişkinizdeki koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyebilme ihtimali söz konusu. İstediklerinizin olması için çok diretiyorsunuz ve bu durum karşı tarafı çıkmaza sokabiliyor. İlişkinizi kaybetmek istemiyorsanız daha anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki yoğunlukları biraz daha sabırlı karşılarsanız başarıya çok yakın bir zamanda ulaşabileceğinizi unutmamalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Dediklerinizden dönmek istemediğiniz için sizin de mantıksız bulduğunuz konularda hala ısrarcı olmanız sevdiklerinizle aranızda gerginliklere yol açıyor. İletişim kurarken karşı tarafı da dinlemeye özen gösterirseniz sorunsuz ilerleneceğini göreceksiniz. Her türlü sorunun çözülme ihtimali söz konusu ancak bunun için biraz daha beklemeniz gerekmekte. Gün içinde güzel gelişmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Seçenek arasında kaldığınız durumlarda acele etmeden sakin kalarak seçim yapmanızda fayda var. Hata yapmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Başak: Gereksiz tartışmalara girmemeniz gereken bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterse de üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Karşınızdaki kişileri yerli yersiz çok fazla eleştirdiğinizin farkına varmalı ve bu davranışınızdan bir an önce vazgeçmelisiniz. Olumsuzlukların son bulabileceği bir sürece giriyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olacak. Bu yüzden hedeflerinize odaklanmanızda fayda var. Daha dengeli olmaya ve amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Kendinizi oldukça iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Her türlü sorun ve sıkıntının son bulma ihtimali söz konusu. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Hali hazırda bir ilişkiniz yoksa mükemmel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ancak hislerinizi açıklamak isterken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her türlü olumsuzluğun son bulması için daha dengeli olmalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Bugün, bazı sıkıntılarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Kendinize güvenmeli ve sağlam adımlarla hedefiniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki koşullara uyum sağlayabildiğiniz sürece ilişkinizin yolunda gideceğini unutmayın. Duygularınızı ifade ederken daha net olmanız gerekiyor. Karşı tarafa da biraz zaman tanımanız gerektiğini bilmelisiniz. Sabırlı olduğunuz sürece mutluluğa ulaşmakta zorluk yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Yay; Farklılık arayacağınız bir gündesiniz. Değişik planlarla gelen kişileri geri çevirmeyeceksiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ve çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Sosyalleşmek size oldukça iyi gelecektir. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelse de birbirinizi dinlediğiniz sürece her türlü sorunun üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. İş hayatınızda koşullara uyum gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Otorite konumundaki kişilerle aranızda bazı sorunların gündeme gelebileceği bir gündesiniz. Daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesini istiyorsunuz ancak bu durum çevrenizdeki kişilerin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Kendinizin dışındaki fikirlere de saygı duyduğunuz ve empati yapmaya çalıştığınız sürece hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda aceleci davranmamalısınız. Gerçek aşkı bulduğunuzu sandığınız kişiyi aslında gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Daha dikkatli olmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Kova; İkili ilişkilerde hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınız bir gündesiniz. Karşı tarafın düşüncelerini önemsediğiniz ve bunu belli ettiğiniz takdirde daha sorunsuz bir iletişim gerçekleştirebilirsiniz. Kontrolün tamamen elinizde olmasını isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade ederken net olmaya özen göstermelisiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun adım atmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Balık; İçsel sorunlarınızı çok fazla kafaya takabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi dış dünyadan soyutlamak yerine sevdiğiniz kişilerle vakit geçirirseniz size daha iyi geleceğini bilmelisiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olması için gerekli adımları atarsanız amaçlarınıza ulaşabileceğinizi unutmamalısınız. Aşk hayatınızda fazla şüpheci davranıyorsunuz. Kuşkucu tavırlarınız karşınızdaki kişinin de kötü hissetmesini sağlıyor. Dert ettiğiniz şeyleri net bir şekilde aktardığınız sürece her türlü sorunun çözüme kavuşacağını bilmelisiniz.