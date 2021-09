Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Eylül 2021 Çarşamba | Teraziler ağzınızdan çıkanlara dikkat edin! Akrepler eskilere takılı kalmayın! İşte diğer burçlar!

Günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül 2021 Çarşamba gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; Enerjinizde düşüklük yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Kendi başınıza hareket etmek istemeyebilirsiniz. Tam olarak isteklerinize ulaşamayabilirsiniz ancak pes etmemeniz gerekiyor. İçsel dürtülerinizi tamamen geride bırakmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi bir an önce toparlamalısınız. Aşk hayatınızda kendi doğrularınızla hareket ederken biraz daha sabırlı olmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Daha dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; Bugün, karmaşık durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Her türlü sıkıntıyı çözebilecek yeteneğe sahip olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. İç dünyanızdaki olumsuzluklara bir an önce son vermelisiniz. Aşk hayatınızda daha hassas yaklaşımlar ortaya koymalısınız. En kısa zaman içerisinde de birlikteliğinize yönelmelisiniz. Bildiğiniz doğrular üzerinde hareket ederken daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Bugün, etrafınızdaki insanların güvenini kazanmak için uğraşabilirsiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Hata yapmamaya özen gösterdiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerleyeceğini unutmamalısınız. Üstesinden gelmeniz gereken bazı sorunlar olduğunu unutmamalısınız. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bu süreçten dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her türlü sorunu ve sıkıntıyı da geride bırakabileceğinizi unutmamanız gerekiyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç; Tercihleriniz konusunda daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. İstenmeyen sorunların önüne geçmeyi başardığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Enerjinizi doğru kullanmanın yollarını aramalısınız. Net olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekilleneceğini de unutmamalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamanda değilsiniz. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almanız gerekiyor. Aşk hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; Girişim ve cesaret isteyen konularda daha dengeli adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Ortaya koyacağınız yaklaşımların belirleyici olacağı bir süreçtesiniz. Doğru adımlar attığınız sürece isteklerinize ulaşmakta zorluk yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda sizi zorlayabilecek bazı konular gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiye karşı net olduğunuz sürece her sorunun üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye ihtiyacınız var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak: Mücadele etmekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Her türlü sorunun üstesinden gelebilecek gücü kendinizde bulacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Olumsuzlukların son bulmasıyla beraber kendinizi toparlamaya çalışacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Gerekli olan adımları atmayı başardığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Daha bilinçli olmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkilerden doğru anlamda yarar sağlamayı başaracaksınız. Cesaretinizden ve girişim gücünüzden fayda sağlamalısınız. İletişim konularında biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ağzınızdan çıkacak sözlerin karşınızdaki kişileri incitmemesine özen göstermelisiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Sorunlarınızı gözünüzde büyütmekten de kaçınmanız gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi yenilenmiş gibi hissedebilirsiniz. Geleceğinize odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Hedeflerinizi belirlemeli ve onlara uygun adımlar yapmalısınız. Eskilere takılı kalmadığınız sürece hayatınızın yolunda ilerleyeceğini unutmamalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Önceliklerinizi belirlemeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; Kişisel olarak kendinizi toparlamaya çalışmanız gereken bir gündesiniz. Dengeler karmaşıklık gösterse de üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Değişen koşullara uyum sağlamanız gerekiyor. Hatalarınızdan ders çıkarmayı başarmalısınız. Aşk hayatınızda kendinizi zorlukların içerisinde bulabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız. Aldığınız kararların arkasında durduğunu ve adımlarınızı emin bir şekilde attığınız sürece hedeflerinize ulaşabileceksiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; Cesaretinizi toparlamanız gereken bir gündesiniz. Her türlü olumsuzluğu geride bırakmanız gerekiyor. Kendiniz için doğru olan ne ise ona yönelmelisiniz. Enerjinizi doğru kullandığınızdan emin olmalısınız. Aşk hayatınızdaki sorunları tamamen çözümlemeye çalışmalısınız. Etkin adımlar atabileceğiniz bu süreçte dengelerinizi lehinize çevirmeniz gerekiyor. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Hızlı hareket etmek, daha fazla sorun yaşamanıza neden olabilir.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiden doğru bir şekilde yararlanmanız gereken bir gündesiniz. Değişen koşullara uyum sağlamayı başaracaksınız. Kendinize güvenmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz. Sınırların yeniden belirleneceği bu dönemi lehinize çevirmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlamamanız gerektiğini bilmelisiniz. Duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olun. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, daha anlaşılabilir adımlar atmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Yaşamsal konularla mücadele edebileceğiniz bir gündesiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışmalısınız. Bugün, kendinizi ortaya koymaktan kaçınmayacaksınız. Var olan olumsuzlukların son bulması için elinizden geleni yapacak yeni bir sorun yaşamamak için tüm engellerin önüne geçeceksiniz. Enerjinizi doğru kullandığınız takdirde pek sorun yaşanmayacak olması da önemli. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Aşk hayatınızdan gözden geçirmeniz gereken bazı sorunlar var. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız, sandığınız kadar zor olmayacaktır.