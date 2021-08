Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 6 Ağustos 2021 Cuma | Yay burcu, gözünüzü açmaya ihtiyacınız var!

Günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Koç; Güç sahibi olma arzunuzun üst seviyelere çıkacağı bir gündesiniz. Başarıya ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel sorunlarınızın zaman içerisinde son bulma ihtimali söz konusu. Adımlarınızı daha dikkatli attığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Dengeleri zorlayabilecek ortamlardan uzak durmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlayabilirseniz her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Aşk hayatınızdaki sorunsuz ilerleyiş devam edecektir. Net olduğunuz sürece ilişkinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken süreçtesiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Sözel ifadelerden doğru anlamda yarar sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda, daha anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Gereksiz detayları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net bir şekilde ortaya koymanızda yarar var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Ayrıca otorite konumdaki kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Sevginizi ve saygınızı çevrenizdekilerden sakınmayacağınız bir gündesiniz. Sessiz sakin bir gün geçirmek istiyorsunuz. Karmaşık durumlar içerisine girmemeye özen göstermeli ve sizi ilgilendirmeyen konularda geri planda kalmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda karşılaştığınız ufak tefek sorunların üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Olanakları doğru bir şekilde değerlendirdiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Doğru bildiklerinizin üzerinde yoğunlaşmalı ve adımlarınızı hedefleriniz doğrultusunda atmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Değer verdiğiniz kişilerle vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gezegenlerden olumlu enerjiler alıyorsunuz. Bu durumu lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Aşk hayatınızda yaşadığınız sorunların canınızı sıkmasına müsaade etmemeli ve çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri hissettirmediğiniz sürece ilişkinizin olumsuz sonuçlanacağını unutmamalısınız. Her şey için doğru zamanı beklemelisiniz. Aceleciliğinizin sonu kötü olabilir. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu bilmeli ve beklemede kalmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Bugün, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Kafanızın içindeki düşünceler ana odaklanmanıza engel oluyor. Bir an önce kuruntularınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız bunun için harekete geçmelisiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için elinizdeki tüm imkanları kullanmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa uzak durmalısınız. Kontrolün sizin elinizde olmadığı ortamlarda bulunmamanızın daha iyi olacağını bilmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Başak: İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmak isterken bazı sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yoğunluk içerisinde olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Şartları zorlamamanız gerektiğini unutmamalısınız. Tercihleriniz her açıdan daha belirleyici olacak. Karar alırken çok daha dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınızda, duygularınızı ifade ederken aşırıya kaçmanız gerçekçiliğinizi yitirmenize sebep olabilir. Daha dengeli tavırlar ortaya koymaya özen gösterin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Çevrenizde gerçekleşen olayların etkisi altında kalabilirsiniz. Karşılaşmış olduğunuz gelişmelere verdiğiniz tepkilerin ilerleyen günlerde de belirleyici olabileceğini bilmelisiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışmalısınız. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz sürece başarıya ulaşma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu bilmenizde fayda var. Aşk konusunda kendinizi toparlamanız gerekiyor. Güven sorununuzu başta kendinize güvenerek çözmelisiniz. Üzülmek istemiyorsanız daha net olmanız gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Akrep; İkili ilişkilerde daha kontrollü yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir gündesiniz. Anlaşılabilir olmadığınız sürece karşınızdaki kişilerle sürekli olarak sorun yaşayacağınızı unutmamalısınız. Net olmanızda fayda var. Aşk hayatınızdaki sorunları bir an önce çözüme kavuşturmazsanız istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Bazı zamanlar partnerinizin isteklerini yok sayıyorsunuz. Bu tavrınızdan vazgeçmezseniz size olan sevgisini de yok edebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Yay; İsteklerinize ulaşma konusunda zorluk yaşamayacağınız bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Hayatınızda sorun teşkil eden ne varsa uzak durmaya çalışmalısınız. Çevrenizde enerjinizi sömüren bazı kişiler var. Bu kişilerin sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Gözünüzü açmaya ihtiyacınız var Aşk hayatınızda dengeleri zorlamanızın size herhangi bir yarar sağlamayacağını bilmelisiniz. Anlaşılabilir tavırlar ortaya koyduğunuz sürece her sorunun üstesinden gelebileceksiniz. İş hayatınızda güzel gelişmelere hazırlıklı olmalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Düşündüklerinizi uygulama konusunda şanssızlık yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinizden şaşmanız söz konusu. Kişisel sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atarsanız tam olarak istediğinize ulaşamasanız bile herhangi bir sorunla da karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiden uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu uzaklığın ikinize de oldukça iyi geleceğini ve birbirinizi ne kadar sevdiğinizi hatırlamanızı sağlayacağını bilmelisiniz. Her konuda elinizden gelenin en iyisini yapıp beklemede kalmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Kova; Kendinizi her açıdan çok daha iyi hissetmeye başlayacağınız bir gündesiniz. Var olan sorumluluklarınız kendinize olan güveninizin artmasını sağlayabilir. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi öne atmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin oldukça ilgisini çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle güzel vakit geçirme ihtimaliniz söz konusu. Vermiş olduğunuz değeri açık bir şekilde gösterdiğiniz sürece ilişkinizin sorunsuz ilerleyeceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Sevgili Balık; Sosyal hayatınızdaki aksaklıkların önüne geçmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek istiyorsunuz ancak uygun bir zaman bulamıyorsunuz. Bu durum da canınızın sıkılmasına sebep oluyor. Daha sakin olmalı ve beklemede kalmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntıların tekrar etme ihtimali söz konusu. Kontrolün tamamen sizin elinizde olması gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece her türlü sorunun üstesinden başarıyla gelebileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte.