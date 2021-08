Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 7 Ağustos 2021 Cumartesi | İkizler burcu, insan ilişkilerinde mesafeye ihtiyacınız var!

Günlük burç yorumlarına göre 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün kendinizi iyi ve enerjik hissedeceğiniz bir gündesiniz. Para kazanmak uğruna her türlü girişimde bulunabilirsiniz, ancak risk almak bugün size iyi sonuçlar getirmeyebilir. Bu sıralar çevrenizle fikir alış verişi yapmadan karar almamanız sizin için iyi olacak. Heyecanınıza yenik düşüp projelerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz, ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Bugün hırslanacağınız konularda iki düşünüp bir hareket etmeye çalışın, yakınlarınızdan gelen olumsuz yorumlar sizleri kırabilir, ancak sizin iyiliğiniz için tavsiyelerde bulunduklarını unutmayın. Bugün aşk hayatınızda ufakta olsa bir hareketlilik yaşayabilir, anlık heyecan ve mutluluklara kapılabilirsiniz. Partneriz ve sizin için şanslı bir güne girmiş bulunuyorsunuz, baş başa günü değerlendirmeniz ilişkinize şifa olacaktır.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün sizin için yeni kararlar verme günü gibi gözüküyor. İş hayatınızda başarılara adım atacağınız ve arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir güne adım atıyorsunuz. Kendinizi enerjik hissettiğiniz bu günlerde elinizden geldiğince tüm işlerinizi bitirip rahatlamak isteyeceksiniz. Bu aralar çalışkanlığınızın etkisiyle birlikte güzel anlaşmalara imza atabilir, işinizde terfii edebilir veya kademe atlayabilirsiniz. İlişki konusuna gelecek olursak, partneriniz ile anlaşabilmeniz için karşı tarafa karşı iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor, bu sıralar ilişki düzeniniz bozulabilir ancak ufak jestlerle bu durumu kısa sürede toparlayacaksınız. Arkadaşlıklarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Oldukça zor ve sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz, bugün de o günlerden biri. İç sıkıntınızın aslında o kadar büyütülmemesi gerektiğini bildiğiniz halde muhakeme yapamayıp, her seferinde kendinizi üzgün buluyorsunuz. Bugün artık silkelenme vakti. Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz hareketlere maruz kalabilir, onlarla ufak da olsa sürtüşme yaşayabilirsiniz. Mesafenin her daim iyi olduğunu kendinize hatırlatmanıza rağmen yine de sıcak kanlılığınızın kurbanı oluyorsunuz. İş hayatında hata yapmaktan korktukça hata yapmaya daha da meyilli olduğunuz günlerdesiniz, hata yapmamaya ve sakin olmaya özen göstermelisiniz. İlişki konusunda kırgınlıklarla baş edemediğiniz bir dönemdesiniz, anca üçüncü şahıslar için partnerinizle tartışmaya son vermeniz gerekmektedir. Bu dönemde sakin ve soğuk kanlı olmakta fayda var.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün tatile ve kendinizi dinlendirmeye doyduğunuz, enerjinizin yerini sakinliğe bıraktığınız bir gündesiniz. Seyahat etmeye doyamadığınız bir dönemden çıkmak, ilk başlarda size boşluk hissi yaşatacaktır ancak, bu kısa süreç olmakla birlikte size es payı verecek bir duygu yaşatacak. Para kazanmayı seviyorsunuz, bunun için çok çalışacağınız ve emek harcayacağınız bu günlerde yatırım yapmak size faydalı olacaktır. Arkadaşlık ilişkileriniz sizi mutlu ediyor ve onlara çok güveniyorsunuz. Bu da sizi güçlü kılıyor. İlişki konusuna değinecek olursak stabil ilerlediğiniz günlerdesiniz, her an yeni bir aşka hazır olun! Bu dönemde hata yapmamaya dikkat edin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, kendinizi her zamankinden biraz daha bitkin hissedebilirsiniz. Kafanızın içindeki dönüp dolaşan küçük olaylar, hayatınızı etkiliyor. Bir an önce kuruntularınızdan kurtulmanız gerekiyor. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsunuz, bunun için çabalamanız size olumlu yanıtlar verecek. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için elinizdeki tüm imkanları kullanmalısınız. Hayat akışınızı durgunlaştırabilecek her ne varsa uzak durmanızda fayda var. Kontrolün sizin elinizde olmadığı ortamlarda bulunmamanızın daha iyi olacağını bilmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak; Bugün kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmanızın size hiçbir fayda sağlamadığını anlayacağınız bir gündesiniz. Üzerinize düşen görevleri yerine getirmemekle birlikte, bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Yaşadığınız pişmanlığı çok fazla düşünüp kendinizi mutsuz ve gergin hissediyorsunuz. Bugün ve yarın bu hisleriniz devam edebilir ancak, haftanın başı itibarıyla güzel haberler alacağınız ve yeni projelerde bulunacağız bir haftaya giriş yapacaksınız. O yüzden son miskinliklerinizi iyi değerlendirmenizde fayda var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün kendinizi iyi hissettiğiniz bir güne uyanacaksınız. Hayatı sevdiğiniz ve kendiniz için bir şeyler yapacağınız bir gündesiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, onlarla hoş sohbet edebilirsiniz, bu mutluluğunuza mutluluk katacaktır. En iyi özelliklerinizden biri olan "kafaya takmama" sanatını en güzel şekilde uyguladığınız için çevrenizde veya arkanızdan dönen olumsuz işlere gözünüzü kapatmış, kendiniz için en doğru kararı vermişsiniz. Aile ilişkileri ve arkadaşlık ilişkilerinde herkesin gıpta ile baktığı bir sohbetiniz var, bugünlerde bu sohbetleriniz daha da artacağı döneme giriyorsunuz. Bugün bir türlü dikiş tutturamadığınız ilişkinizde bazı çatırdamalar olabilir, ancak bu durumu fazla ciddiye almamanız sizin için yararlı olacaktır.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün tüm ikili ilişkilerinizde ipleri elinize alacağınız bir gündesiniz ancak, ilişkilerinizde daha kontrollü bir yaklaşım sergilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde insanların sizlere olan tavrı çok çabuk değişebilir, bir süreliğine de olsa yalnız kalabilirsiniz. Yapı olarak benci tavra sahip olmanız size ve çevrenizdekilere zarar veriyor. Bugün bu durumdan kaynaklı problemler yaşayabilir, sevdiklerinizin kalbini kırma eşiğine gelebilirsiniz. Haklı olmayı sevdiğiniz ve karşınızdakine haklı olma payı vermediğiniz anlarda durup bir düşünmenizde fayda var. Bugün bu konu üzerine yoğunlaşıp kendinize dair öz eleştiride bulunabilirsiniz. Karşı tarafı dinlemeniz ve anlamaya çalışmanız size olumlu dönütler sağlayacaktır.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün kendiniz gibi hissetmediğiniz bir güne uyanıyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz baskılar ve mutsuzluklar sürekli sizi yanlış yapmaya davet ediyor. Bu dönemde laf taşımamaya ve sır saklamaya özen göstermelisiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizi ve aşk hayatınızı birbirine karıştırmanız size zarar veriyor, bu konuya ilişkin yakın gördüğünüz bir kimse ile sürtüşebilir, hatta ilişkinizi koparabilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Aklınızdan geçen işleri uygulama konusunda şanssızlık yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Şanssızlıklar sebebiyle dikiş tutturamadığınız hedeflerinizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Kişisel sorunlarınız kafanızda yer etmiş durumda ve bu işin içinden çıkamıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumu arkadaş veya ailenizle paylaşmanız size iyi gelecek. İlişkinizde kopukluklar yaşayıp, anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Partnerinize kartlarınızı açık oynamak ve açık sözlü olmanız size olumlu dönüş sağlayacaktır. Bu sıralar kariyer hedeflerinizden vazgeçeceğiniz bir dönem olabilir ancak, ümitsizliğe kapılmamalısınız. Kafanızdaki sesleri durdurduğunuz an evrenden güzel mesajlar alacaksınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bitmek bilmeyen enerjinizle güne başlıyorsunuz. Bugün ruhunuzu dinlendirme vakti. Çalışkanlığınıza dayalı bitmeyen enerjiniz sayesinde güzel işlere imza atacağınız bir gündesiniz, elinize geçen tüm fırsatları değerlendirmelisiniz. Güzel projeler gerçekleştirdikçe kendinizi ön plana atmak isteyebilirsiniz ancak, kendi halinizde kalmanızda fayda var. İlişkinizde her zaman karşı tarafı mutlu eden bir yapıya sahipsiniz ve bu yapınız çevrenizde parmakla gösterilmekte. Aile ve arkadaşlıklarınızda ufak sürtüşmelere sebep olacak davranışlar gerçekleştirebilirsiniz ancak bu durum çok kısa bir süre sizi meşgul edecek. Hata yapmamaya gayret gösterin.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Sosyal hayatınızdaki şansların sizi bulacağı bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek isteyipte vakit bulamadığınız günlerden intikam alma vakti. Bugün itibarıyla arkadaşlarınız ve ailenizle bol bol vakit geçirecek, adeta deşarj olacaksınız. Duygusal bağ kuracağınız bir canlı sahiplenebilir veya yeni bir arkadaş edinebilirsiniz. Bugün sizlere yenilikler sunacak, değerlendirmelerinizi iyi yapmalı, vakitlerinizi kaliteli geçirmelisiniz. Stabil ilerleyen ilişki durumunuzda her şey gayet yolunda ancak, kafanızda büyüttüğünüz senaryolara son vermeli, anı yaşamalısınız. Bu dönemde yanlış yapmamaya dikkat etmenizde fayda var.