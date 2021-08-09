Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Ağustos 2021 Pazartesi | Oğlak burcu, yıkıcı değil yapıcı olun!

Günlük burç yorumlarına göre 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Gündelik işlerinizi halletmek isterken ufak tefek bazı sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumluluklarınızın size ağır gelebileceği bir sürece giriyorsunuz. Dengeleri zorlayabilecek davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiye gereksiz yüklenmekten vazgeçmelisiniz. Tutarsız davranışlarınıza devam ettiğiniz sürece güzel bir birliktelik yaşayamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Sorunları bir an evvel çözüme ulaştırmalısınız. Acele karar vermemeniz gerektiğini bilmeli iyice düşünüp hareket etmelisiniz. İş hayatınızda başarıya ulaşma şansınız var ancak biraz daha beklemede kalmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Hızlı karar vermemeniz gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adım attığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek durumlardan uzak durmalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Sakinliğinizi koruduğunuz sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda, geçmişte yaşadığınız sorunları sürekli tekrar açmanızın hiçbir faydası olmadığını bilmeli ve önünüze bakmalısınız. Daha anlayışlı olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlerseniz güzel gelişmelerle karşılaşacağınızı bilmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; İkili ilişkilerde bazı sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. İç dünyanıza kapanmak ve çevrenizden kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. Kişisel olarak toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İletişim dilinize dikkat ettiğiniz sürece etrafınızdakilerle sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Eleştirici tavırlarınız sevdiğiniz insanları rahatsız edebiliyor. Daha anlayışlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Hedeflerinizi bir an önce belirlemeli ve amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca maddi açıdan olumsuz etkilenmemek için gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Etrafınızdaki kişilerin söylediklerinden çok fazla etkileniyorsunuz. Sizin iyiliğiniz için söylenilenleri bile yanlış anlayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevdiklerinizi kırmak istemiyorsanız daha sakin kalmaya çalışmalısınız. Bu dönemde kendi sorunlarınıza odaklanarak çözüm üretmeye çalışmanız daha faydalı olacaktır. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeli ve asla pes etmemelisiniz. Doğru bildiğiniz yolda yürüdüğünüz sürece istediklerinize ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda, yaklaşımlarınızın belirleyici olma ihtimali var. Her şey sizin istekleriniz doğrultusunda şekil alabilir. İlişkinizi zedeleyecek davranışlardan uzak durmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Yaratıcılığınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Otoriter konumdaki kişilerle aranızda gerginlik çıkmaması için ne gerekiyorsa yapmanız gerekiyor. Olumsuz durumlarla karşılaşacak olsanız da lehinize çevirme ihtimaliniz söz konusu. Bir konuda kendinizi daha çok geliştirme isteğiniz var. Bu süreçte isteklerinize yoğunlaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun adım attığınız sürece sorunlarla karşılaşsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Aşk hayatınızda, partnerinizin sizden istediği şeyleri görmezden geliyorsunuz. Daha anlayışlı olmazsanız ilişkinizin gidişatının iyiye gitmeyeceğini unutmamalısınız. Ne istediğinizi iyi düşünüp ona göre hareket etmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini bilmelisiniz. Acele karar almamanız gereken bir süreçtesiniz. Karmaşa yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız var. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız gelir ve giderleriniz arasındaki dengeyi sağlamanız gerektiğini unutmamalısınız. Aşk hayatınızda duygularınızı ifade ederken daha sabırlı olmanız gerekiyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için daha olgun yaklaşımlar ortaya koymaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Haftanın ilk gününde her konuda çok daha dikkatli olmanızda fayda var. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yaptığınız ufak yanlışların büyük sorunlara yol açabileceğini bilmelisiniz. Sizin için pek de önemli olmayan konuların çevrenizdekiler için aynı olmayacağını bilmelisiniz. Sorumluluklarınız doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda, size zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunmamaya özen gösterin. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odaklanmanız gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Dengeleri zorlayabilecek davranışlardan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Yeni şartlarınızı gözden geçirmeli ve içsel duygularınızda samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaşacağınız her türlü engele hazırlıklı olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda, daha sakin ve duygusal taraf olmak canınızı sıksa da bu durumun ilişkiniz açısından çok daha iyi olduğunu bilmelisiniz. Gereğinden fazla hızlı hareket ettiğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Sakin kalmanızda fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Kendinizi bir hayli yorgun ve keyifsiz hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ancak bu durum içinize kapanmanıza neden olabilir. Buna izin vermemeli ve harekete geçmelisiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlamanız gereken bir süreçtesiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gerekiyor. Genel olarak her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Olumlu enerjiden en iyi şekilde yararlanmaya çalışın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bazı konularda bir türlü karar veremeyeceğiniz bir gündesiniz. Çok fazla düşündüğünüz için kendinizi çıkmaza sokuyorsunuz. Olasılıkları düşünmekten var olan sorunları daha çok büyütüyorsunuz. Daha sakin olmalı ve çözüm odaklı hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizle ilişkinizde de tutumunuz önem kazanıyor. Yıkıcı değil yapıcı davranışlar sergilemelisiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşünürken haksızlık edebilir, ilerleyen zamanlarda bunun zararları deneyimleyebilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Haftanın ilk gününde, kişisel sorunlarınıza daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elinizden geleni yapacaksınız. Karmaşaya müsaade etmediğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızdaki durgunluk canınızı sıksa da sizden kaynaklanmadığını unutmamalısınız. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmaya özen gösterdiğiniz sürece ilişkiniz sorunsuz ilerleyecektir. Dengesiz tavırlardan uzak durmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; İşinizdeki başarıyı herkesin konuşacağı bir gündesiniz. Çevrenizdekilerin dikkatini çekeceğiniz sürece giriyorsunuz. Ailevi konularda daha dikkatli hareket etmenizde fayda var. Sizin öylesine söylediğiniz bir sözün değer verdiğiniz kişiyi üzebileceğini bilmeli ve cümlelerinizi iyi seçmelisiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlerken hata yapmamaya özen gösterdiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Genel olarak olumlu enerjiler alacağınız bir gündesiniz.