Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Eylül 2021 Perşembe | Aslanlar tekrar hayal kırıklığına uğrayabilir, Oğlaklar kıskançlık krizleri yaşayabilir! İşte yorumlar...

Günlük burç yorumlarına göre 9 Eylül 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün, iş hayatınızda yoğun bir gün sizi bekleyebilir. Aynı zamanda aile ve ev hayatınızda yapacak olduğunuz yeni düzenlemelerde gündeme gelebilir. Ufak tefek yaşayacağınız bazı sorunların üstesinden gelmekte bile zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Sakin kalmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmamalısınız. Ailesel konularda yeni gelişmelerle karşılaşabilir ve gerginlik yaratacak ortamlarda bulunabilirsiniz. İletişiminize biraz daha dikkat eder kalp kırmamaya çalışırsanız her şeyin yolunda ilerleyebileceğini göreceksiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek isterken biraz yorulabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Sizi baskı altında hissettiren kişilerden uzak durmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Geçmişte yapmış olduğunuz hataların gün yüzüne çıkma ihtimali söz konusu. Geçmişinizin peşinizi bırakmadığını hissedebilirsiniz. Hatalarınızdan ders çıkarmadığınız sürece bu durumların tekrarlayacağını bilmelisiniz. Sorunların çözüme kavuşması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Bugün, aileniz için elinizden gelen her şeyi yapmak isteyebilirsiniz. Daha mantıklı adımlar atmaya özen gösterdiğiniz sürece her şeyin daha yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Sevdiğiniz kişilere vakit ayırmalı güzel vakit geçirmeye çalışmalısınız. Kafanızı dağıtmaya ihtiyacınız var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Yeni kararlar almanız gereken bir gündesiniz. Hedeflerinizi belirlemeli ve amaçlarınız doğrultusunda ilerlemelisiniz. Daha öncesinden yakın olduğunuz fakat zamanla aranızdaki bağların koptuğu bir kişi ile iletişime geçebilirsiniz. Eski dostlarınızla tekrar bir araya gelmeniz size oldukça iyi gelecektir. Kimseye anlatmamanız gereken konuları en güvendiklerinize bile açmamanızda fayda var. Finansal konularda gerçekçi ve temkinli hareket etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Gereksiz harcamalarınız sizi zor duruma sokabilir. İlişkinizde yaşadığınız ufak tefek gerginlikleri büyütmenizin hiçbir faydası olmadığının farkına varmalı ve gereken değeri göstermelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Kendinizi her zamankinden daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Hiçbir olumsuzluk sizi yıldırmayacak. Hedefleriniz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Geç kalmak istemediğiniz bazı konularda çok aceleci davranıyorsunuz. Bu durum da hata yapmanıza neden olabiliyor. Daha sakin olmalı ve planlı hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin düşüncelerine saygı duymalı ve istekleriniz konusunda biraz daha geri planda durmalısınız. Anlayışlı olmayı başardığınız sürece sorunsuz bir ilişki yaşayacağınızı unutmamalısınız. Değerli olduğunu hissettirin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Sorumluluklarınızdan sıkılabileceğiniz bir gündesiniz. Kendiniz dışında etrafınızdaki kişilerle de uğraşmaktan son derece bıkmış hissedebilirsiniz. Bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Kendinize vakit ayırmalı ve sorunların çözümü için harekete geçmelisiniz. Sıkıntılardan kaçmanın size herhangi bir faydası olmayacağını bilmeli ve mutlu olmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Başkalarını düşünmektense ne istediğinize karar vermeli ve o doğrultuda ilerlemelisiniz. Daha öncesinden yaşamış olduğunuz bir hayal kırıklığı tekrar gündeminizde olabilir. Dikkatli adımlar atmanızda fayda var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Hedefleriniz doğrultusunda adım atmanız gereken bir gündesiniz. Önünüze her ne kadar engeller çıksa da üstesinden gelmek için her türlü çabayı göstermek isteyeceksiniz. Geçmişte almış olduğunuz bir kararın emeklerini bugün görebilirsiniz. Bildiğiniz yoldan şaşmamalı daima kendinize güvenmeye devam etmelisiniz. Güzel bir aşk yaşamak istiyorsunuz ancak bunun için hiçbir hamle yapmıyorsunuz. Karşınıza çıkan kişiye fırsat verirseniz kusursuz bir ilişkiye başlayabileceğinizi bilmelisiniz. Geçmişte yaşadığınız sorunların tekrar gündeme gelmemesi için mutlu olacağınız adımları bile atmak istemiyorsunuz. Bu durumdan bir an önce kurtulmazsanız kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Duygusal anlamda size ağır gelen bazı konularla uğraşmak durumunda kalabileceğiniz bir gündesiniz. Sosyalleşmek yerine kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. İçsel konulara odaklanarak iç dünyanızdaki sorunları çözüme kavuşturmaya çalışmanızın size iyi geleceğini bilmelisiniz. Problemli konulara karşı öfke patlamaları yaşamamak için kendi içinizde sakinleşmeye çalışabilirsiniz. Sorunları çözme aşamasında göstermiş olduğunuz tepkilerin belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Karar alırken sakince düşünmeniz gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. İlişkilerini dengede ve belli sınırlar içinde tutmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Gereksiz alışverişler sizi zor duruma sokabilir. Dengeli ve tutarlı olduğunuz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Çevrenizdeki kişilere hayır diyememeniz sizin mutsuz olmanıza sebep olabilir. Kendi istekleriniz doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda, yaşamış olduğunuz bazı problemleri çözüme kavuşturmadığınız sürece ileride karşınıza daha büyük bir sorun olarak çıkacağını unutmamalısınız. İş konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Elinize geçen imkanlardan doğru bir şekilde faydalanmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün, ikili ilişkiler fazlasıyla gündeminizde yer edinebilir. Kendinizi şu sıralar boşlukta hissedebilir ne yapmanız gerektiğine bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Gerçekten ne istediğinize karar vermeli ve adımlarınızı bu yönde atmalısınız. Duygusal anlamda tahammülsüzlük yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişileri kırmaktan sakınmalısınız. Kendinizi olduğunuzdan başka biri gibi göstermeniz çevrenizdekilerin size olan bakış açısını değiştirmeyeceğini aksine olumsuz bir etki yaratabileceğini unutmamalısınız. Ne olursa olsun kendiniz olmaktan vazgeçmemelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün, karşılaşacak olduğunuz olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Sakinliğinizi koruyamadığınız müddetçe olumsuzlukların son bulmayacağını bilmelisiniz. Daha anlayışlı ve çözüm odaklı olmalısınız. Arkadaş çevrenizle aranızdaki gerginliklerin son bulmasını istiyorsanız bir an önce adım atmalısınız. Aşk hayatınızda sorun yaşamayacak olmanız önemli fakat kıskançlık krizlerinizden vazgeçmelisiniz. Şüpheci tavırlarınız güzel giden ilişkinizin zedelenmesine neden olabiliyor. Birlikte olduğunuz kişiyi bunaltmadığınız sürece her şey yolunda ilerleyecektir.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bugün, geçmişte yaşamış olduğunuz kırgınlığı sonlandırmak için harekete geçebilirsiniz. Bir süredir küs olduğunuz arkadaşınızla aranızdaki buzları eritmek için attığınız adımın size çok iyi gelebileceğini bilmelisiniz. Kendinizi ruhen daha iyi hissedeceğiniz bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha anlayışlı olmayı başardığınız sürece sorunların ve sıkıntıların son bulacağını göreceksiniz. Ayrıca solunum yolu ile alakalı problemler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden beslenme şeklinize dikkat etmeli, size zarar veren şeylerden uzak durmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; İş ve eğitim hayatınıza olan bakış açınızda değişiklik yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Sizi kaygılandıran durumları bir an önce çözüme kavuşturmalısınız. Yolunda gitmeyen konuları zamana bıraktığınız sürece daha mutlu olacağınızı bilmelisiniz. Biraz daha sakin olmaya ihtiyacınız var. Aşk hayatınızda tam olarak ne istediğinize karar veremiyorsunuz. Bu da ilişkinizin gidişatının ne yönde olacağını belirleyememenize neden oluyor. Birlikte olduğunuz kişiyle bu yüzden sorun yaşayabilirsiniz. Net olmanızda fayda var.