Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Temmuz 2021 Cuma | Terazi burcu, ilişkinize gereken önemi vermezseniz artık bir ilişkiniz olmayabilir!

Günlük burç yorumlarına göre 9 Temmuz 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Koç; Hedefleriniz doğrultusunda adım atmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Her şeyin planlamasını yapıp öyle harekete geçme isteğiniz var. Aşk hayatınızdaki sorunları sürekli olarak karşı tarafa yıkmaktan vazgeçmelisiniz. Kızgınlıkla ve sinirle ani kararlar almamanız gerekiyor. İstekleriniz hemen olmadığı için moralinizi bozuyorsunuz. Beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çevrenizdeki kişilerin size karşı verdikleri sözleri bugün yerine getirme ihtimalleri söz konusu. Huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız ufak sorunları kafanızda büyütmemelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Otorite konumundaki kişilerle aranızda sorun oluşmamasına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda sorun yaşamak istemiyor ve başarılarınızın artmasını istiyorsanız elinize geçen fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Hayatı biraz daha akışına bırakmanız gerekmektedir. Sabırlı olduğunuz ve hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Göstermiş olduğunuz çabaların karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. İçsel sorunlarınızın ve sıkıntılarınızın tamamen çözüme ulaşması söz konusu.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Yaşamsal konularda yeni kararlar almak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Aldığınız bir haberle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Keyfiniz oldukça yerine gelecek. Ufak tefek sorunlar yaşasanız da her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda faydalanmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda karmaşıklığa izin vermemelisiniz. Net olduğunuz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Mesleki açıdan daha dikkatli ve dengeli olmaya dikkat etmelisiniz. Dengeleri zorlayabilecek tavırlar sergilemediğiniz sürece hiçbir sorun yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tek istediğiniz şey doğru anlaşılmak ama bu her zaman mümkün olmuyor. Sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Ani kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Kişisel sorumluluklarınızın farkına varmalı ve dışına çıkmaktan da kaçınmalısınız. Ne istediklerinizi belirleyip ona göre adım attığınız sürece istediklerinize ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacak. Aşk hayatınızda tavırlarınızın belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da sabırlı olduğunuz sürece üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Kişisel düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz ancak ufak tefek sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Önceliklerinizi doğru bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece her sorunun üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Genel olarak şanslı bir gün geçireceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Aşk hayatınızdaki gerginliklerin tamamen geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Sorun olarak gördüğünüz konuları karşılıklı oturup konuşmanızda yarar var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Başak: Bugün, çevrenizdeki insanlara fazla tedirgin davranabilirsiniz. Tercihleriniz konusunda daha özenli olmalısınız. Karşınıza çıkan ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmekten vazgeçmezseniz kendinizi boş yere yıpratacağınızı bilmelisiniz. Sizi huzursuz edebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz ve değişme imkanı olan ne varsa bunlar için harekete geçmelisiniz. Maddi durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Yakın çevrenizden insanlarla sürekli olarak diyalog halinde olmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Fikir alışverişlerinize önem vereceksiniz. İçsel sıkıntılarınızı paylaştığınız kişilerden aldığınız desteğin size iyi gelme ihtimali söz konusu. Kişisel sorunlarınıza çok fazla takılı kaldığınızı ve ilişkinize gereken önemi vermediğinizin farkına varmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişiyi önemsediğinizi net bir şekilde belli etmesine ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız. İlişkinizin ilerlemesi için birlikte adım atmanız gerektiğini bilmelisiniz. İş hayatınızda bazı aksaklıklar gündeme gelebilir ancak hata yapmamaya özen gösterdikçe her türlü sorunun üstesinden gelebileceksiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Değer verdiğiniz insanlarla bir arada olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda söz sahibi olmak isteyecek ve fikirlerinizi net bir şekilde belirteceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz sürece her şeyin sizin istediğiniz gibi ilerleyeceğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adım atmaya özen göstermelisiniz. . Elinize geçen fırsatları değerlendirmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Daha kontrollü olmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Yay; İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adım atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İstediklerinizi yapma konusunda net olacaksınız. Kimsenin sizi yolundan alıkoymamasına müsaade etmeyeceksiniz. Paylaşımcılığınızın üst seviyede olacağı bir gündesiniz. Sosyalleşirken oldukça keyif alacaksınız. Bugün dertlerinizi ve sıkıntılarınızı bir kenara bırakmalı ve anın tadını çıkarmaya çalışmalısınız. Kendinize olan güveninizi etrafınızdakilere de ispat etmek isteyeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapma arzunuz sizi başarıya daha kolay ulaştıracak. Hedeflerinize odaklanmanız gerekiyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Yaşamsal konularda oldukça iyimser davranabileceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda kendinizi çıkmazda hissettiğiniz anlar olsa bile her şeye olumlu yönden bakmak isteyeceksiniz. Önceliklerinizi belirleyip adımlarınızı ona göre attığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda dert ettiğiniz konuları karşılıklı oturup konuşarak bir an önce çözüme kavuşturmalısınız. Yerinde adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bilinçli olmaya devam etmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Kova; Etrafınızdaki kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Herhangi bir anlaşmazlık yaşamamak için elinizden geleni yapacaksınız ancak karşı tarafından aynı çabayı sergilemesi gerektiğini unutmamalısınız. Kendinizi kullandırmamanız gerekiyor. Özgürlüğünüze düşkün yapıda olduğunuz için kimsenin size karışmalarını istemeyeceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekiyor.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Sevgili Balık; Kişisel olarak ön planda olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Fakat göz önünde olmak isterken komik duruma düşecek hareketler sergilememeniz gerekiyor. Davranışlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gerekiyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda hislerinizi belli etmekten çekineceksiniz. Bu durum ilişkinizde ufak tefek gerginliklere sebep olabilir. Daha net ve anlaşılabilir olmaya özen göstermelisiniz.