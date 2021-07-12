Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 12 Temmuz 2021 - 18 Temmuz 2021 |Haftanın en şanslı burçları boğa, akrep ve yaylar!

Bu haftanın burç yorumlarına yeni ay etkisi ile yüzleşmeler, gerçeği bulmalar damga vurdu. Haftalık burç yorumları 12 Temmuz 2021 - 18 Temmuz 2021 tarihlerinde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Koç; Hayatlarında çok büyük değişimlere ihtiyaç duyan koç burcu, bunu gerçekleştirmek için harekete geçebilir. Değişimler yaşaması beklenen koç burcunda yeni adımlar atmak için en doğru hafta... Yalnız ve aşktan uzak olan koçlarda, yeni heyecanlar yaşanması bekleniyor. İlişkisi olan koçların ise problemleri aşmaları için direnmemeleri gerekiyor. İlişkilerin çıkmaza girmemesi için yapıcı tutumda olmalısınız.

Şans koç burcundan yana dönerken, geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuzluklar da geride kalacak. Negatif enerjiyi üzerinden atmanız ve tasarladığınız yenilikler için harekete geçmeniz gerekiyor. Ailevi sorunlara artık üzülmeyi sona erdirerek, olayları akışına bırakmalısınız. Zorlu bir süreçten geçtiğinizi düşünerek üzülüyorsunuz ancak yaşadıklarınızdan çıkardığınız sonuçlara odaklanmalı ve aldığınız dersleri kulağınıza küpe etmelisiniz.

SEN KAYBEDERKEN KAZANANLARDANSIN!

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Boğa; Hayatınızda sorun olarak gördüğünüz her şeyi aşacaksınız. Yaşam enerjiniz yükselecek ve zihniniz genişleyecek ve inanılmaz çözümler bulacaksınız. Ayrıca iletişim trafiklerinde yaşanan sorunlar da son bulacak. İş hayatında ise bilgi alışverişinde çok şanslı bir haftadasınız. Çok şey öğrenebilir ve güzel başarılara imza atabilirsiniz.

Evli olan boğalar ise kıskançlığa karşı çok kaprisli olmamalı. Hayatınızdaki kişi sizi çok fazla kıskanabilir ve paylaşmak istemeyebilir. Sizin empati yaparak onu anlamanız ve ona hak vermeniz gerekiyor. Asla ikili tartışmalara girmemelisiniz.

Yalnız olan boğalar için ise yurt dışı bağlantılı ya da uzaktan gelen kişilerle tanışmalar ve yeni aşklara adımlar atmanıza vesile olacak olaylar yaşayabilirsiniz.

BU HAFTA İRADELİ OLMALISINIZ!

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili İkizler; Detayların ön planda olduğu olaylar yaşayabilirsiniz. Maddi konularda uzun zamandır çözümleyemediğiniz sorunlara sakin davranırsanız, çözüm bulabilirsiniz. Parasal konularla ilgili ruhunuzun yavaş ve zihninizin açık olması sizin elinizde. Eğer işsiz bir ikizler burcu iseniz perşembe günü yeni teklifler alabilirsiniz. Yeni ayın etkisi ile duygusal yorgunluk hissedebilirsiniz. Ancak güçlü olmanız gereken bir haftadasınız.

Gizli saklı olayların içerisine girdiyseniz bu hafta gizli sırlar açığa çıkabilir. İlişkileriniz güçlenmesini istiyorsanız, hayatınızdaki kişinin yaşadığı sorunlara anlayışla yaklaşmanız gerekiyor. Kendinizi kenara çekerek, kendini anlamaya sorunlarınızı çözmeye çalışın ve adımlarınızı bundan sonra atın.

HİÇBİR ŞEYE DİRENÇ GÖSTERMEYİN!

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Yengeç; Bu hafta hayata karşı duruşunuzu kendi içsel dünyanızda sorgulayabilirsiniz. Tamamen kendinizi sorguladığınız bir hafta yaşayacaksınız. Ancak önemli olan sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemli. Kendinizle ne kadar barışık olduğunuza karar verin. Kendi duruşunuzdan emin olmanız gereken bir haftadasınız.

Düşünce ve duygu olarak alışveriş halinde bulunduğunuz kişilerle ve bazı iş arkadaşlarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kıskanılma ve eleştirilme ile karşı karşıya kalmak modunuzu düşürmemeli ve üzülmeyin. Dış çevreden nasıl göründüğünüzü düşünmeden, başkaları için karar almaktan kaçının. Önce ben demeniz gereken bir haftadasınız.

BEN DEMEDEN BİZ OLAMAZSIN!

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Aslan; Bitişler ve başlangıçlar için kritik bir haftadasınız. Hayatında olmasını istemediğin kimseye yer verme ve yeni adımlardan korkma. Hayatının fırsat işi bu hafta karşına çıkabilir. Güneşin 22 Temmuz'da Aslan burcuna geçmesi ile sahne aslan burcuna kalıyor. Aslan burcunun yükseldiği ve yüceldiği bir hafta olacak.

Kendini ifade etmede sorun yaşayanlar ve duygusal dünyasında zorluk yaşayanlar bu zor5lukları aşacak. Büyük güçlü aşklara adım atabilir ve hayatınızın ilişkilerine sahip olabilirsiniz. Büyük mutluklar önümüzdeki günlerde kapınızı çalacak.

YÜKSELEN ENERJİNİ DAHA ÇOK YÜKSELTMEK SENİN ELİNDE!

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Başak: Kırıklara, çıkıklara çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Kazalara ve sakarlıklara karşı çok dikkatli olmalısınız. Sağlık konusunda bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz.

İlişkilerinizde büyük güçlenmeler yaşayabilir ve küslükleri ortadan kaldırabilirsiniz. Hatalarını telafi etmek isteyenlere ikinci bir şans verebilirsiniz.

İş ve çalışma hayatında mantıksız gelen her şeyi ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. İş arkadaşlıklarına karşı çok dikkatli olmalısınız. İçseslerinizi göz ardı etmeyin.

KENDİ İŞ SESİNİZİ DİNLEYİN!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Terazi; Bu hafta başarılı bir döneme gireceksiniz. İş konularına konsantre olacağınız ve geçmişe dair sizi üzen duyguları hayatınızdan çıkaracaksınız. Hayatınıza dair planları harekete geçirmek için adımlar atacaksınız.

Sağlık konusunda bilmediğiniz sorunlar ortaya çıkabilir, ancak kısa sürede şifa bulabilir bunlar sizi korkutmasın. Bitirdiğiniz veya sonlandırdığınız ilişkiniz varsa, sorunsuz şekilde veda etmeye özen gösterin.

SEN KENDİNDEN EMİN OL, BAŞKALARININ NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BOŞVER!

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Akrep; Seyahatleriniz ve planlarınız konusunda aşırı hareketli olacaksınız. İş hayatında verimli bir süreç sizi bekliyor. Bu hafta çok üretken bir süreçten geçeceksiniz.

Kendinizi fikir anlamında geliştirebilir ve ufkunuzu açacak yeni düşünceler edinebilirsiniz. Bu hafta dileklerinize konsantre olun. Hayal ettiğiniz kişiyi hayatınıza geçebilirsiniz. İlişkisi olan akrepler evlilik teklifi alabilir, evlilik kararları alabilir. Yalnız akrepler ise şanssızlıktan dert yanmak yerine güzel dileklerde bulunmalı ve negatif enerjiden uzak durmalı.

Kendinizi fikirsel ve ruhsal anlamda geliştirebileceğiniz bir haftada olduğunuzu unutmayın.

KENDİNLE İLGİLEN

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Yay; Eğitim ve öğrenimle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Finansal konularda şanslı olduğunuz bir haftadasınız. İkili ilişkilerde artan mutluklar dikkat çekiyor. Mutlulukları kendi içinizde gizli yaşamalısınız. Bu hafta nazar konusunda çok dikkat etmelisiniz.

İyilik yaparken çok dikkatli olmalısınız. Yaptığınız iyilikler ileride pişman olmanıza neden olabilir. Gayet sağlıklı bir haftadasınız.

BU HAFTA NAZARDAN SAKININ!

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta başarılarını ve kendinizi herkesin gözüne sokabilirsiniz. Ancak çok göz önünde olmak yıpratılmaya ve kıskanılmaya neden olabilir. Bu nedenle başka insanların konuşmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız.

Başkalarına kendinizi kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Eklem, diz ve diş ağrıları yaşayabilirsiniz. İlişki konularında ise biten ilişkileri geride bırakmanın zamanı geldi. Yeni sayfa açarak önünüze bakmalısınız.

KENDİNE BİR İYİLİK YAP, YENİ BİR SAYFA AÇ

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Kova; Sağlık konusunda çok dikkatli ve duyarlı olmalısınız. Sağlığınızı çok önemsemeli ve gerekli tedbirleri almalısınız. Bu hafta iş hayatında mükemmel fırsatlar yaşayabilir ve uzun zamandır planladığınız adımları atmak için harekete geçebilirsiniz.

Aşk hayatında hareketlenme kova burçlarını bekliyor. İlişkilerde ruhsal uyumlar yoksa ani ayrılık kararları alınabilir. Kritik kararlar almadan önce ayrılığa hazır olup olmadığınıza karar vermelisiniz. Gökyüzü koca burçlarını ani ayrılık kararlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ANİ KARAR VERMDEN ÖNCE İYİCE DÜŞÜN

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 12 TEMMUZ 2021 - 18 TEMMUZ 2021

Sevgili Balık; Bu hafta aşk konusunda çok şanslısınız. Büyük aşkların habercisi olan bir haftadasınız. İlişkisi olan balıklar ise kafa karışıklıklarına asla izin vermemeli. Yaşanan sorunları başkaları ile paylaşmak yerine, partnerinizle konuşarak çözmeye çalışmalısınız. Aksi halde ani ayrılık kararları alabilir ve gelecek hafta büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.

Problemler yaşamaktan uzak durmalı ve yapıcı bir tutumda olmalısınız. Parasal sorunlar yaşayabilirsiniz ancak 22 Temmuz'a kadar sabırlı ve istikrarlı olmaya özen gösterin.

HAYATINIZI VE DUYGULARINIZI DENGELEYİN