Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21- 27 Mart 2022 | Terazi aradığı hayat arkadaşını bulacak mı? Boğa, dostum sandığın kişi en büyük düşmanınmış meğer!

Haftalık burç yorumlarına göre 21- 27 Mart tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21- 27 Mart 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 21- 22 MART 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Koçlar; Arkadaşlarınızla hareketli bir hafta geçireceksiniz. Kariyerinizde sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle hareketli bir hafta geçiriyor olacaksınız. Dostlarınızla organizasyonlara katılabilir, muazzam mutlu olacağınız fırsatlar yakalayabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiye sahipseniz, partnerinizle aranızdaki sorunlarınızı konuşmayı deneyin ve çözüm bulmaya çalışın. Mücadele verdiğiniz işleriniz varsa, net sonuçlara ulaşacaksınız. Bel, boyun ve omurgayla ilgili ağrılarınız varsa, asla ihmal etmeyin. Öğrenci olan bir koçsanız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Özellikle öğrenme ve kariyer konusunda verdiğiniz bütün mücadelelerin sonuçlarını alacaksınız. Aile büyüklerinizin sağlığı ve sıhhatiyle alakalı bazı sorunlu haberler alabilirsiniz. Bunlar sizi paniğe sürüklemeyin, kaygıya kapılmayın. Mars sizin burcunuzun yönetici gezegeni. Özellikle Marsla Uranüs'ün oluşturacağı kare açı, size sağlığınız konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle ani tepkilerden de kaçınmanız konusunda sizi uyarıyor. 22 Marttan 1 Nisana kadar eline, beline, diline hakim ol.

Haftanın spotu: Sakinliğini koru, içini ferah tut.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Boğa; İletişim sorunu yaşayabilirsiniz. İlgisiz tavırlarınız aşk hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Etrafınızdaki insanlar, hakkınızda konuşmalar yapıyor olabilir. Buna artık takılmayın. Bu hafta lütfen sinirlerinize hakim olun. Kova burcundaki Mars'ın kesinleştireceği kare açı, sizin sinir sisteminizi bozabilir. Sakin olun, uğradığınız haksızlıklar için üzülmeyin. Üzüntünüzü sinire çevirmeyin. Haftaya başlarken, maneviyatınızın güçlenmesi için elinizden geleni yapın. Böylelikle umutsuzluğa girmeyeceksiniz. Kimsenin lafıyla sözüyle canınızı sıkmayın. Gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. Yıllardır dostum dediğiniz insan gizli düşmanınız çıkabilir. Kimse kimsenin düşmanı değildir, herkes kendinin düşmanıdır. Silkelenin kendinize gelin. İş ve kariyerde, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşkta partnerinize karşı ilgili olmaya özen gösterin.

Haftanın Spotu: Sakinim, dikkatliyim.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili İkizler; Bu haftaya başlarken, artık evinizde kendi başınıza zaman geçirmekten sıkılacaksınız. Geride bıraktığınız 4 gün izole olmak istediniz ama artık her şeyin farkındasınız. Bu sebeple sosyalleşme kararı alacak, hayatınıza olumlu yön vereceksiniz. Ertelediğiniz seyahat planları varsa, bu hafta bunları harekete geçireceksiniz. Gelir gider dengenizi iyi ayarlayın. Düşünmeden maddi anlamda lütfen paranızı savurmayın. İşinizde başka bir departmana gönderilebilirsiniz, yükselebilirsiniz. Beklemediğiniz değişimler size uğrayabilir. Değişen şartlar size iyi gelecek, paniğe kapılmayın. Aşk hayatınızda partnerinizle bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir, bu durumu gerginlik haline getirmeyin, uzatmamaya ve sakince cevap vermeye özen gösterin. Böylelikle olası gerilimleri engellersiniz. Haftanın dördüncü günü itibarıyla partnerinizin yapıcı biri değilse bile, hatalarını telafi eden konuşmalar yapabilir. Eğer sakin olursanız. Tutarsız tavırlardan uzak durun. Baş ağrınız çok olursa mutlaka hekime başvurun.

Haftanın Spotu; Dengeli ve sakin olun.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Yengeç; Kendinizi kimsenin kontrol altına almasına müsaade etmeyin. Bu sıralar yıpranmış hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinizi mutlu ederek mutlu olmaya kalkışırsanız, mutsuz olacaksınız. Beraberlikte mutlu olmak inanın çok daha önemli. Kariyer ve iş alanında verdiğiniz çabaların karşılığını alacaksınız. Artık eskisi gibi bunalmayacak, ne iş ne kariyer konusunda emeklerinizin hasat dönemine giriş yapacaksınız. Kontrollü ve dikkatli olmadığınız takdirde, asla borç para vermeyin, iş bile değiştirmeyin. Hatta ve hatta kimseye sır bile vermeyin. Risk hissettiğiniz her şeyden uzak durun. Kalbiniz boşsa öyle biri gelecek ki, sizi çok ama çok etkileyebilir. Lütfen tanımadan asla karar vermeyin. Kaptırmayın kendinizi. Kendinizde bazı değişimler yapabilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız, doğru zamandasınız. Çarşamba günü diyete başlarsanız, çok kolay kilo kaybedersiniz. Süre gelen bir beraberliğe sahipseniz, partnerinizin sizi şımartacağı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Planlı ve programlı olun.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, ev aile yuva alanında eşinizin ailesiyle bazı sorunlar gündeme gelebilir. Partnerinizle değil, onun ailesiyle sorunlar gündeme gelebilir. Sorunları büyütmemeye, saygınızı korumaya özen gösterin. Buna dikkat ettiğiniz takdirde, duygu olarak rahat hissedeceksiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde yersiz kuruntulara yer vermeyin. Bu hafta neyde şüphe duyuyorsanız, suçlamaya yönlenmeyin. Kariyer alanınızda oldukça başarılı olacak, düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. İşsizseniz, bu hafta tüm güzellikler size uğruyor. Maddi açıdan güçleneceksiniz. Hayatınızın hangi alanında kendinizi değiştirmek istiyorsanız, inanılmaz güzel sonuçlar yakalayacaksınız. Zorluk yaşayan aslanlar bu hafta yaşam enerjilerini toparlayacaklar. Kalbiniz boş ise hafta başında yeni beraberliğe adım atabilirsiniz.

Haftanın spotu: Geçmişin bir kıymeti yok, önemli olan gelecek.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Başak; Bu hafta, karamsarlığa düşmekten kaçının. Artan ödemeler yüzünden zorlanabilirsiniz, bunu kafanızda kurup büyütmeyin. Gezegenlerin kombinasyonu sizler için, çözemediğiniz işlerinizde sabırlı olursanız, çözümleyemediğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Özellikle, miras, sigorta, nafaka gibi durumlardan güzel sonuçlar alacaksınız. Yeter ki kaygılanıp evrene kötü enerji göndermeyin. Bu hafta ilişkinizde partnerinizle aranızda bazı konularda iddiacı sözlerde bulunabilirsiniz. Bunu yapmayın, daha uyumlu olmaya özen gösterin. Kalbiniz boşsa, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, buna da yakın arkadaşınız vesile olabilir. Kariyer ve iş alanın başarı elde etmek için sakin olmaya özen gösterin. Maddi açıdan toparlanma süreci sizin elinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerle karamsar konuşmalar yapıp kendinizi umutsuzluğa sürüklemeyin. Sizi baskılayan düşüncelerden uzak durmaya özen gösterin. Yeni yatırım yapma fikrine kapılabilirsiniz, eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız sakın o işe adım atmayın.

Haftanın spotu: Karamsar olmayın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Terazi; Terazi için güven duygusu çok önemli. Özellikle bu hafta güven duygunuz sizin için her zamankinden daha önemli olacak. Haftaya başlarken, sosyal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları tamamen ortadan kaldıran duygu ve düşüncelere sahip olacaksınız. Eğer bekarsanız, karşınıza o kadar hayırlı bir gönül ilişkisi çıkacak ki, uyumu ve huzuru yaşayacaksınız. Ayrıca, iş hayatınızda kendinizden çok söz ettireceğiniz bir haftadasınız. O kadar güzel işlere imza atacaksınız ki, bu durum hakkınızda olumlu anlamda konuşulmanıza etki edecek. Kalbi boş olanlar çok şanslı olacak. Yaşam boyu el ele yürüyeceğiniz o kişiyi bu hafta tanıyacaksınız. Önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirdiğiniz takdirde, çok mutlu olacaksınız. Maddi konularda geliriniz artacak, böylelikle güven duygunuz yükselecek. Adınızdan çok söz ettireceğiniz bir haftadasınız, nazardan sakınmak için muhakkak dualarınızı okuyun.

Haftanın spotu: Nazardan korkmayın.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Akrep; Kendinizi geliştirmek istediğiniz konuda bu defa güçlük çekmeyeceksiniz. Aşk ve evlilik mevzularında yeni bir adım atabilirsiniz. Bu hafta uzun zamandan beri eğitim alanında istediğiniz konularla ilgili güçlü kararlar alacaksınız. Hangi alanda kendinizi tam hissedemiyorsanız o alana doğru ilerleyin ve muhakkak araştırmalar yapın. Çünkü bu konularda şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Vergi, miras, sigorta alanlarında alacağınız varsa muazzam iyi sonuçlar alacaksınız. İkili ilişkilerde, bir yenilenme sürecine giriyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz anlayışı partnerinizde göreceksiniz. Bununla birlikte manen çok güçleneceksiniz. Bu hafta sabrınız en büyük azminiz olacak. Ayrıca para kazanma konusunda çok şanslı bir haftadasınız. Beklenen gelirler zamanında size gelecek. Omuzlarında birikmiş olan hayatın yüklerinden haftanın sonuna doğru kurtulacaksınız. Ailenizle olan konuşmalarda sakin olmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Rüyalarınızı unutmayın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Yay; Kendinize duyduğunuz güvenin artmasıyla bakış açınız genişleyecek. Muhakkak üretin, işleyen demir pas tutmaz bunu sakın unutmayın. Her işin altından kalkabileceğiniz bir döneme giriş yaptınız. Özellikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla düşüncenizi harekete geçirecek, yapamam dediğiniz ne varsa kendinizde güven bulup hayata geçireceksiniz. Çok cesur olacağınız için ağzınızdan çıkan her lafa dikkat edin. Kiminle ne konuşup konuşmayacağınızı belirleyin ki kurduğunuz cümleler başka yerlere çekilmesin. Oldukça düzenli çalışarak kalıcı bir başarı elde sağlayabilirsiniz. Kıskanılacaksınız, kimseye kulak asmayın. Bu aralar babanız annenizle veya anneniz babanızla sıkıntı yaşıyorsa, ortayı bulun. İkisini de tutmayın. İlişkisi olanlar, partnerinizin duygularınıza değer verdiğini görmek size muazzam mutluluk verecek.

Kırgınlık yaşayanlar varsa, gerçekten size yaptığı kötülük için pişman olacak insanlar geliyor. Kapınızı çalacaklar. Onları affedin. Son derece sağlıklı haftadasınız, alerjiye dikkat edin.

Haftanın spotu: Affedici olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Oğlak; Hafta boyunca kendinizden emin olmanız gereken bir haftadasınız. Hakkınızda konuşulanlar sizi üzebilir, her konuda güçlü bir duruş sergileyin. Tutulma bu ay gerçekleşecek, bundan 3 ay sonrası ve 3 ay öncesi çok önemli. 3 ay sonra hayatınızda neler değişeceğine inanamayacaksınız. Öyle bir haftadasınız ki, sosyal ilişkilerde havanız o kadar yerinde olacak ki, adeta girdiğiniz ortamlara ışık saçacaksınız. Bu hafta ışıl ışıl olacaksınız. Bu hafta tamamen ışıktan yana olacaksınız ve tüm karanlıkları hayatınızdan çıkaracaksınız.. Bu hafta kendinizden çok emin olun. Kimin sizin için ne düşündüğünü sakın umursamayın. Bu haftanın ilk üç günü biraz sıkıntı yaşasanız da düşüncelerinizde, perşembe gününden itibaren çok iyi bir hayata geçiş yapacaksınız. Kalbiniz boş ise, gelen misafiri muhakkak tanıyın, flört edin. İlla evlenme umuduyla yaklaşmayın, muhakkak önce tanıyın ve vakit geçirin. Bu kadar vakit geçirin dememizin sebebi ise, acaba hayatıma girecek insan, bana aşktan çok arkadaşlık edebilir mi? sorusuna net cevap alabilin. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda hoşunuza gitmeyen her türlü iş programınızı net bir şekilde değiştireceksiniz. Kendinizi perşembe günü itibarıyla kolaylıkla şımartabileceksiniz ancak, aşırıya kaçmayın ki egolu bir görüntü sergilemeyin. Ayrıca, tutkularınızla hareket ederek kendinize güvenin..

Haftanın spotu: Egodan uzak durun.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Kova; Bu hafta bilinçaltınızdaki düşüncelerinizi iyiye çevirmenizde fayda var. Özellikle evlilikte, aşkta partnerinizle yaşamış olduğunuz sorunları ısıtıp ısıtıp öne sermeyin. Bilinçaltınızda kıskançlık veya korku varsa bundan arının. Olumlama yapın. "Hayatımda var olan her şeyi kabul ediyorum, anı yaşamaya niyet ediyorum" cümlesini 21 defa tekrar etmeniz gerekiyor. Bu hafta hem evlilik hem aşk hem de iş hayatınızda geçmişi geride bırakıp, anı yaşayıp, geleceği akışına bırakırsanız, her işinizin daha yoluna girdiğini göreceksiniz. Kalbiniz boş ise eski aşkınız kapınızı çalabilir. Gerçekten vaktiyle sizi üzmüş kırmış biri de olabilir. Eğer gerçekten hatalı olduğunu anladıysa ve sizde bunu içinizde gerçekten hissettiyseniz, bir şans verin. Hiçbir şeyin sizi bastırmasına izin vermeyin. Bu aralar kindar olmayın, muhakkak affedin ve rahat edin. Perşembe gününe kadar oldukça iş ile ilgili yoğun çalışacaksınız, gizli belgelerle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi korkutmasın.

Haftanın spotu: Hayatımdan memnunum.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 21- 27 MART 2022

Sevgili Balık; Hayatlarında çok büyük değişimlere ihtiyaç duyan Balık burcu, bunu hayata geçirmek için harekete geçebilir. Değişimler yaşaması beklenen Balık burcunda yeni adımlar atmak için en doğru haftalardan birine girdik. Yalnız ve aşktan uzak olan balıklarda, yeni heyecanlar yaşanması bekleniyor. İlişkisi olan balıkların ise problemleri aşmaları için direnmemeleri gerekiyor. İlişkilerin çıkmaza girmemesi için yapıcı tutumda olmalısınız.

Şans balık burcundan yana dönerken, geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuzluklar da geride kalacak. Negatif enerjiyi üzerinden atmanız ve tasarladığınız yenilikler için harekete geçmeniz gerekiyor. Ailevi sorunlara artık üzülmeyi sona erdirerek, olayları akışına bırakmalısınız. Zorlu bir süreçten geçtiğinizi düşünerek üzülüyorsunuz ancak yaşadıklarınızdan çıkardığınız sonuçlara odaklanmalı ve aldığınız dersleri kulağınıza küpe etmelisiniz.

Haftanın spotu: İş hayatınızda şikayetçi olmayın.