Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, bazı dönemlerde söylemleriyle Türkiye gündeminin tepesine oturuyor. Bunun üzerine internette araştırılan isimlerden birisi olan Nurettin Yıldız hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Nurettin Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nurettin Yıldız tarikatı var mı? Detaylar haberimizde...

NURETTİN YILDIZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Hafızlığını sekiz yaşında, babası Hilmi Yıldız Hocaefendi’de tamamladı ve temel dini eğitimini aldı. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde okudu. İmam hatip lisesine devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti.

Öğrencilik yıllarında, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatında aktif görevler üstlendi. İmam-hatip lisesini bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bir yıl devam etti. Ardından, Mekke Ümmü’l – Qura Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Burada Usul-u Fıkıh bölümünü bitirdi. Daha sonra, Mekke’de bulunduğu süre içerisinde, tanınmış hadis hocalarından özel ders ve icazetler aldı. Büyük muhaddis Abdulfettah Ebu Gudde, Hindistanlı büyük âlim Ebu’l Hasen En’Nedvi ve son dönem Osmanlı ulemasından Mehmet Emin Saraç hocaefendi, icazet aldığı hocalardan bazılarıdır.

İstanbul’a döndükten sonra eğitim ve sivil toplum faaliyetlerine başladı. Hafızlık ve din eğitimi alanında, değişik kurum ve kuruluşlarda proje çalışmaları yaptı. Aynı dönemde tercüme ve özgün eserler kaleme almaya başladı.

Sivil toplum alanında, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna öncülük etmiş ve halen bu kuruluşların farklı kademelerinde aktif görevler üstlenmektedir. Son olarak Sosyal Doku Derneği ve Sosyal Doku Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Tebliğ ve irşad faaliyetleri kapsamında; Evlilik, çocuk ve aile eğitimi, gençlerin bilinçlendirilmesi, İslam ahlakı, teşkilat eğitimi, ümmet bilinci vb. konularda binlerce seminer ve konferans vermiş, hâlen vermeye devam etmektedir.

Şu anda çalışmalarını Sosyal Doku Vakfı’nda sürdürmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır. Dünya Alimler Birliği’nin Türkiye’deki ilk üyelerinden olup, Türkiye Alimler Birliği’nin de kurucu üyesidir. Eğitim sezonu boyunca düzenli olarak her hafta sonu, Sosyal Doku Vakfı’nda sohbetlerine devam etmektedir.

NURETTİN YILDIZ TARİKATI VAR MI?

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın bir tarikatı bulunmuyor. Yıldız, herhangi bir tarikata da mensup değil.