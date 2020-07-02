Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. Yeşilçamın usta ismi Nuri Alço uzun zamandır birlikte olduğu genç sevgilisi ile evlendi.

Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

AİLE ARASINDA NİKAH

Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.

NURİ ALÇO NİKAH DAİRESİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde çıkarken konuşan Alço, muhabirlerin “sürpriz oldu” sözlerine “Öyle bir anda oldu” diye karşılık verdi.

Alço yaklaşık 1 yıl önce sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na şu sözlerle evlenme teklifi etmişti;

"HAYAT YOLCULUĞUMUZ DAİM OLSUN"

Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın ‘Evet’iydi... Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum; sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun…

NURİ ALÇO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.[4] Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin [5] ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.

300’ün üzerinde filmde rol alan oyuncu, canlandırdığı bu rollerde o kadar başarılıdır ki; izleyici bu rollerin etkisiyle onu bazen canlandırdığı karakterlerle özleştirir.

FİLMOGRAFİ

Can Pazarı 2006

Acı Ekmek 2006

Akbabalar 2006

Meçhule Gidenler 2006

Düzen 2005

Ver Elini İstanbul Rıza 2005

Sen Küçüksün 2004

Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya 2004

Avrupa Yakası Konuk Oyuncu 2004

Dilan Derviş 2003

Ömerçip Psikopat Nuri 2003

Lise Defteri Ediz 2003

Şahin 2002

Yaralı Kurt 2000

Kır Çiçekleri 1997

Cinayet Masası 1996

Deliler Kudurunca 1994

Bir Kral 1994

Yaz Aşkları Hakan 1994

Yabancı 1993

Can Borcu 1993

Sözde Kızlar 1990

Bir Aşk Bin Günah 1989

Kavgamız 1989

Polis Dosyası 1989

Kurtar Beni Fettah 1987

Kader Utansın Tarık 1987

Yavrumu Kurtarın 1987

O Bir Melekti Adnan 1987

Alın Yazım 1986

Ayrılmayalım Şehmuz 1986

Sevgi Çıkmazı 1986

Aşk Ve Kin Nejat 1986

Hayat Köprüsü Nuri 1986

Vazife Uğruna Naci 1986

Akrep 1986

Altar Hunka 1985

Katiller de ağlar Kerim 1985

O Kadınlardan Biri 1985

Tele Kızlar Yusuf 1985

Bir Sevgi İstiyorum 1984

Yosma Selim 1984

Kayıp Kızlar Reşit 1984

Taçsız Kraliçe 1984

Hasret Sancısı 1982

Yakılacak Kadın 1985

Günaha Girme Erol 1982

Islak Mendil Nuri 1982

Nasıl İsyan Etmem 1982

Feryada Gücüm Yok Oğuz 1981

Sönmüş Ocak 1980

Oynadığı dizilerŞubat Soğuğu

Avrupa Yakası(konuk oyuncu)

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Nuri Alço ile yakın zamanda hayatını birleştirecek Burcu Sezginoğlu, 35 yaşındadır. Burcu Sezginoğlu aynı zamanda ticaret ile uğraşıyor.