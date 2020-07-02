Nuri Alço genç sevgilisi ile nikah masasına oturdu!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. Çift 10 yıldır birlikte.
Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. Yeşilçamın usta ismi Nuri Alço uzun zamandır birlikte olduğu genç sevgilisi ile evlendi.
Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.
AİLE ARASINDA NİKAH
Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.
NURİ ALÇO NİKAH DAİRESİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde çıkarken konuşan Alço, muhabirlerin “sürpriz oldu” sözlerine “Öyle bir anda oldu” diye karşılık verdi.
Alço yaklaşık 1 yıl önce sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na şu sözlerle evlenme teklifi etmişti;
"HAYAT YOLCULUĞUMUZ DAİM OLSUN"
Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın ‘Evet’iydi... Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum; sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun…
NURİ ALÇO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.[4] Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin [5] ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.
300’ün üzerinde filmde rol alan oyuncu, canlandırdığı bu rollerde o kadar başarılıdır ki; izleyici bu rollerin etkisiyle onu bazen canlandırdığı karakterlerle özleştirir.
FİLMOGRAFİ
Can Pazarı 2006
Acı Ekmek 2006
Akbabalar 2006
Meçhule Gidenler 2006
Düzen 2005
Ver Elini İstanbul Rıza 2005
Sen Küçüksün 2004
Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya 2004
Avrupa Yakası Konuk Oyuncu 2004
Dilan Derviş 2003
Ömerçip Psikopat Nuri 2003
Lise Defteri Ediz 2003
Şahin 2002
Yaralı Kurt 2000
Kır Çiçekleri 1997
Cinayet Masası 1996
Deliler Kudurunca 1994
Bir Kral 1994
Yaz Aşkları Hakan 1994
Yabancı 1993
Can Borcu 1993
Sözde Kızlar 1990
Bir Aşk Bin Günah 1989
Kavgamız 1989
Polis Dosyası 1989
Kurtar Beni Fettah 1987
Kader Utansın Tarık 1987
Yavrumu Kurtarın 1987
O Bir Melekti Adnan 1987
Alın Yazım 1986
Ayrılmayalım Şehmuz 1986
Sevgi Çıkmazı 1986
Aşk Ve Kin Nejat 1986
Hayat Köprüsü Nuri 1986
Vazife Uğruna Naci 1986
Akrep 1986
Altar Hunka 1985
Katiller de ağlar Kerim 1985
O Kadınlardan Biri 1985
Tele Kızlar Yusuf 1985
Bir Sevgi İstiyorum 1984
Yosma Selim 1984
Kayıp Kızlar Reşit 1984
Taçsız Kraliçe 1984
Hasret Sancısı 1982
Yakılacak Kadın 1985
Günaha Girme Erol 1982
Islak Mendil Nuri 1982
Nasıl İsyan Etmem 1982
Feryada Gücüm Yok Oğuz 1981
Sönmüş Ocak 1980
Oynadığı dizilerŞubat Soğuğu
Avrupa Yakası(konuk oyuncu)
BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Nuri Alço ile yakın zamanda hayatını birleştirecek Burcu Sezginoğlu, 35 yaşındadır. Burcu Sezginoğlu aynı zamanda ticaret ile uğraşıyor.
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