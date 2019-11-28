Nuri Alço'dan genç sevgilisine tokat attı iddiası

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük genç nişanlısı ile kavga ettiği iddia edildi.

TOKAT ATTI İDDİASI

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.

"BİZ GAYET MUTLUYUZ"

Görgü tanıkları Nuri Alço'yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.