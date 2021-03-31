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Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin çekimlerine başlandı

Kış Uykusu filmiyle 67. Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü alan Nuri Bilge Ceylan'dan yeni haber geldi. Ödüllü yönetmenin yeni filmi "Kuru Otlar Üzerine"nin çekimleri başladı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin çekimlerine başlandı

Türkiye'nin en değerli yönetmenleri arasında yer alan Nuri Bilge Ceylan; 2014 yılında başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen gibi usta oyuncuların yer aldığı 'Kış Uykusu adlı' sanat filmi ile 67. Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülü almaya hak kazanmıştı.

Yönetmenlik kariyeri boyunca Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak, Mayıs Sıkıntısı, Üç Maymun gibi değerli filmler üreten ve bu filmleri Türk sinemasına kazandıran Nuri Bilge Ceylan'dan yeni film haberi geldi.

Nuri Bilge Ceylan ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne nin çekimlerine başlandı

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin çekimleri başladı. Başrollerini Ebru Ceylan, Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu gibi ünlü isimlerin üstlendiği Ceylan filminin, 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Söz konusu filmde, Anadolu'da  ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlarken, İstanbul'a atanmayı uman genç öğretmen Samet'in öyküsü yer alıyor.

Nuri Bilge Ceylan ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne nin çekimlerine başlandı

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