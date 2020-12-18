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Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden hayatını kaybetti?

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba'dan acı haber geldi. Peki Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden hayatını kaybetti?

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba'dan acı haber geldi. Peki Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

Nuri Nihat Aslanoba, Bursalı bir iş adamıdır.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, bugün sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. 

NURİ NİHAT ASLANOBA ÖLDÜ MÜ?

Bursalı iş adamı Nihat Alanoba'nın hayatını kaybetmesinin nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden hayatını kaybetti?

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen ünlü iş adamının Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

NURİ NİHAT ASLANOBA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bursalı iş adamı Nihat Alanoba'nın hayatını kaybetmesinin nedenine ilişkin açıklama yapılmadI.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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