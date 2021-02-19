Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Nuri Sesigüzel müzikleri, filmleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Nuri Kaçtaş olan 78 yaşındaki Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğdu. Babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyünden olup çiftçilikle uğraşırken annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir.

14 yaşında saz çalmaya başlayan Nuri Sesigüzel, ilk ve ortaokulu bitirmesinin ardından küçük yaşlarda halk müziğiyle uğraşmaya başladı. Askerliğini Denizli Er Eğitim Merkezi'nde yaptıktan sonra Birecik'e dönüp ardından 1960 yılında İstanbul'a giderek Balat’taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında gerçekleşen İstanbul Radyosunda yapılan sınavlarını başarıyla geçen Nuri Kaçtaş, radyoda kendi türküsünü Nida Tüfekçi'nin sazıyla eşlik ederek söylemelerinin ardından Nuri Kaçtaş'ın soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir.

Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Ankara Radyosu'ndan sesini bütün Türkiye'ye duyuran Sesigüzel, Muzaffer Sarıözen hocanın korosunda çalışmaya başladı. Bu zamanda radyodan duyulan sesiyle çok popüler olan Nuri Sesigüzel, 300’den fazla plak doldurup rekorlar kırarak kendisine altın plak ödülleri kazandırdı. Bu arada 1963'den 1995'e kadar 57 tane türkü besteledi ve bütün eserlerini kendi sazıyla çaldı. Kanal 7'de sıra gecesi isimli programı hazırlayıp sunan Sesigüzel, Avrupa'da halk konserleri verdi. 1963 yılından sonra sinema filmlerinde oynamaya başladı.

1975 yılında; Hülya Koçyiğit, Ayla Algan, Ümit Utku gibi birçok arkadaşı ile birlikte Film-San Vakfı'nı kurdu.

EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Ablasının mahalleden tanıştırmasıyla Aysel Sesigüzel ile evliliğe adım atmıştır. Birgi Canberk adında kızı vardır. Şu sıralar İstanbul'da bulunan çiftliğinde hayvancılık, sebzecilik ve meyvecilikle uğraşmaktadır.

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FİLMLERİ

1977 - Bir Yiğit Gurbete Gitse (Sinema Filmi)

1975 - Deli Deli Tepeli (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1975 - Bahtı Kara Yarim (Ahmet) (Sinema Filmi)

1974 - Başa Gelen Çekilir (Selim) (Sinema Filmi)

1973 - Züleyha (Ali) (Sinema Filmi)

1970 - Kaderin Oyunu (Murat) (Sinema Filmi)

1970 - Ham Meyva (Ömer) (Sinema Filmi)

1970 - Günahımı Çekeceksin (Sinema Filmi)

1969 - Vatan Borcu (Sinema Filmi)

1969 - Tütüncü Kız Emine (Sinema Filmi)

1969 - Mezarımı Taştan Oyun (Abdo Bey) (Sinema Filmi)

1969 - Mahallenin Namusu (Sinema Filmi)

1969 - Kendi Düşen Ağlamaz (Ömer) (Sinema Filmi)

1969 - Gül Ayşe (Mehmet) (Sinema Filmi)

1969 - Gelin Ayşem (Mehmet) (Sinema Filmi)

1969 - Dost Hançeri (Sinan) (Sinema Filmi)

1969 - Bir Aşk Türküsü (Ali Mahmutzade) (Sinema Filmi)

1968 - Yaşamak Haram Oldu (Murat) (Sinema Filmi)

1968 - Yayla Kartalı (Nuri) (Sinema Filmi)

1968 - Mezarım Mermerden Olsun (Murat) (Sinema Filmi)

1968 - Kara Yazım (Sinema Filmi)

1968 - Kara Sevda (Hasan) (Sinema Filmi)

1968 - Ağlayan Gözlerim (l) (Sinema Filmi)

1967 - Garipler Sokağı (Nuri) (Sinema Filmi)

1967 - Aşkınla Divaneyim (Nuri/Ömer) (Sinema Filmi)

1967 - Acı Türkü (Ahmet) (Sinema Filmi)

1966 - Seher Vakti (Nuri) (Sinema Filmi)

1966 - Kartal Yavrusu Hamido (Sinema Filmi)

1966 - Kara Tren (Nuri) (Sinema Filmi)

1966 - Geceler Yarim Oldu (Nuri) (Sinema Filmi)

1966 - Fabrikanın Şoförü (Sinema Filmi)

1966 - Burçak Tarlası (Nuri) (Sinema Filmi)

1965 - Ağlayan Gözler (Sinema Filmi)

1964 - Fabrikanın Gülü (Nuri) (Sinema Filmi)

1963 - Kara Yılan (Mehmet/Karayılan) (Sinema Filmi)

MÜZİKLERİ

1969 - Mezarımı Taştan Oyun (Sinema Filmi)

1969 - Gelin Ayşem (Sinema Filmi)

1968 - Mezarım Mermerden Olsun (Sinema Filmi)

1967 - Aşkınla Divaneyim (Sinema Filmi)

1966 - Burçak Tarlası (Sinema Filmi)

POST PRODÜKSİYON

1964 - Asfalt Rıza (Jenerik Tasarım) (Sinema Filmi)

MÜZİK EKİBİ

1975 - Bahtı Kara Yarim (Türküler) (Sinema Filmi)

1968 - Mezarım Mermerden Olsun (Türküler) (Sinema Filmi)

1968 - Kara Sevda (Müzik Yönetmeni) (Sinema Filmi)

1966 - Kara Tren (Müzik Yönetmeni) (Sinema Filmi)

1964 - Prangasız Mahkumlar (Türküler) (Sinema Filmi)

1964 - Asfalt Rıza (Türküler) (Sinema Filmi)

1960 - Mecnun (Türküler) (Sinema Filmi)