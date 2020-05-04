Nurseli İdiz: Her şeyimi kaybettim

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Nurseli İdiz, ekonomik sıkıntılar yaşadığını 2. Sayfa programına şu açıklamalarda bulundu:

"COŞKUN VE SERDAR'IN AÇIKLAMASI AYIP"

Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp.

"BÜTÜN MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM"

Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim.

"HALA BORÇLARIM VAR"

En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur