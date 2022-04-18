Nursu isminin anlamı nedir, Nursu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nursu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nursu ismi ne demek, Nursu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nursu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nursu İsminin anlamı nedir? TDK Nursu anlamı:

Nursu ismi Türk Dil Kurumunda Parlak ve berrak su gibi temiz ve saf olan olarak tanımlanmaktadır.

Nursu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nursu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nursu isminin kökeni:

Nursu ismi Türkçe - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.071 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nursu isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nursu isminin rengi:

Bebek Mavisi

Nursu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nursu isminin Harf Analizi Nedir ?

Nursu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Nursu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nursu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

U : 25

R : 21

S : 22

U : 25

= 110 – Nursu İsminin Numeroloji Toplamı 110’dir.

Nursu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nursu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nursu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 U: 3 R: 9 S: 1 U: 3 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Nursu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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