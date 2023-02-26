Nurudeen Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurudeen Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurudeen Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurudeen Abdulai 1 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurudeen Abdulai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Nurudeen Abdulai'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nurudeen Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurudeen Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurudeen Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurudeen Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurudeen Abdulai şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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