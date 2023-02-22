Nurudeen Amodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Amodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nurudeen Amodu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nurudeen Amodu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.