Nurudeen Amodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Amodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurudeen Amodu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nurudeen Amodu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nurudeen Amodu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nurudeen Amodu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nurudeen Amodu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Nurudeen Amodu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nurudeen Amodu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nurudeen Amodu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nurudeen Amodu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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