Nusayri ne demek, TDK'ya göre Nusayri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nusayri ne demek? Nusayri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nusayri kelimesi. Peki Nusayri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nusayri nedir, Nusayri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NUSAYRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nusayri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nusayri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Nusayri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hatay ili ve çevresinde yaşayan bir topluluk

