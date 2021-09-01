Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel'den acı haber geldi. Bu kapsamda Nusret Çetinel kimdir? | Öldü mü? | Nusret Çetinel neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Nusret Çetinel 26 Ocak 1952, Ankara'da dünayaya geldi. Çetinel, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıydır.

1952 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra, 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

1976’dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olrak çalıştı. Seslendirdiği karakterler arasında en bilindikleri; Taş Devri’ndeki Fred Çakmaktaş karakteri, Heidi isimli çizgi filminde Heidi karakterinin büyükbabası, Polis Akademisi filminde “Leslie Barbara” karakteri sayılabilir.

TRT’nin uzun soluklu dizisi “Bizim Evin Halleri”nde “Şadan Ulusoy” karakterini canlandırmıştır. Daha sonradan aynı anda 4 farklı dizide, 4 farklı karakterleri oynaması ile kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

NUSRET ÇETİNEL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

NUSRET ÇETİNEL NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, 69 yaşındaydı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Çetinel'in ölümünü duyurdu.

Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.