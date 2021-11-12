Çağla Şıkel 'aşk' soruları karşısında çılgına döndü! Gözleriyle muhabirleri dövdü!Kablo Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kablo Montaj İşçisi ve İş İlanlarıDiğer Elektrik Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıOtomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıNurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim, bulundu mu?Son dakika| Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması: Yaşanan hareketliliğin farkındayızAltınordu'dan Almanya'ya transfer olan Burak İnce: "Bundesliga'da kendimi kanıtlayacağım!"Baba oğul Hazal Kaya'sız duramadılar! Ali Atay ve Fikret Ali'nin canlı yayına musallat olduğu anlar dikkat çekti!Lerze ne demek, TDK'ya göre Lerze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TOGG CEO'su Gürcan Karakaş müjdeyi verdi: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nusret Gökçe'nin İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu! "İngiliz gibi" diyerek adeta şov yaptı!

Nusret Gökçe'nin İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu! "İngiliz gibi" diyerek adeta şov yaptı!

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde yer alan yeni restoranını açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, son paylaştığı videoda hayranlarına İngilizce seslenmesiyle gündem oldu.

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Londra'nın göbeğindeki lüks restoranını geçtiğimiz ay hizmete açmıştı. Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret'in Londra'daki restoranı sosyal medyada da pahalı fiyatlarıyla gündem olmuştu.

Nusret Gökçe'nin İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu! İngiliz gibi diyerek adeta şov yaptı!

"LONDRA BENİM BÜYÜK RÜYAMDI" 

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dünya çapında etkileşim alan Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi. Nusret paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.

Nusret Gökçe'nin İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu! İngiliz gibi diyerek adeta şov yaptı!

"İngilizcen nasıl?" sorusuna ise "İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi" yanıtını veren ünlü işletmecinin İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT