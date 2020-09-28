Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! Nusret'e twerk yapan kadın izle

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe'ye twerk yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi ve kameraya aldı.

Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında henüz bilgi verilmedi.