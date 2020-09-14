NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Nvidia, son dönemin en büyük satın almalarından birisine imza atıyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, Nvidia, işlemci üreticilerinin önde gelenlerinden ARM'ı 40 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Aynı habere göre, 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, bir kısmı da hisse senedinden oluşacak. Satın alma işleminin resmi olarak bu hafta açıklanacağı da gelen bilgiler arasında.

İngiltere merkezli ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı.

Nvidia'nın piyasa değeri ise 260 milyar dolar bandında yer alıyor.

NVIDIA NEDİR?

Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir. Şirketin ana grafik işlemci ürünleri ailesi olan GeForce, AMD'nin Radeon ürünlerinin doğrudan rakibidir.