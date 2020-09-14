Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve Kasımda günlük koronavirüs ölümlerinde artış bekleniyorMSV Duisburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Burdur İl Milli Eğitim Müdüründen açıklama: Okullar AVMlerden güvenliAnkara'da kaza: 3 kardeşi ölüm bile ayıramadıAkhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Yüksekova'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiAli Kaan Güneren, devleri peşine taktı!Taciz ettiği kadının evine gelince gözaltına alındıCedi Osman özleme dayanamadı! Ebru Şahin Mardin'de aşk pozu!Türk Kızılay aracına hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın alıyor

NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın alıyor

ABD merkezli grafik teknoloji üreticisi Nvidia, işlemci üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alıyor.

NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Nvidia, son dönemin en büyük satın almalarından birisine imza atıyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, Nvidia, işlemci üreticilerinin önde gelenlerinden ARM'ı 40 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Aynı habere göre, 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, bir kısmı da hisse senedinden oluşacak. Satın alma işleminin resmi olarak bu hafta açıklanacağı da gelen bilgiler arasında. 

İngiltere merkezli ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı. 

Nvidia'nın piyasa değeri ise 260 milyar dolar bandında yer alıyor.

NVIDIA NEDİR?

Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir. Şirketin ana grafik işlemci ürünleri ailesi olan GeForce, AMD'nin Radeon ürünlerinin doğrudan rakibidir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT