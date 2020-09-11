NVIDIA RTX 3080 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Amerikalı grafik işlemcisi üreticisi NVIDIA, 2 Eylül tarihinde yaptığı lansman ile yeni ekran kartlarını duyurmuştu. Oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılanan RTX 3080'nin, özellikle veri Türkiye fiyatı belli oldu. Türkiye'deki dolar kurundan dolayı oldukça cep yakan RTX 3080, Türkiye'de yaklaşık 7 bin TL'ye satılacak. Henüz piyasaya sürülmeyen ekran kartı, 17 Ekim'de raflardaki yerini alacak. Oyuncuların merakla beklediği tarihe ilişkin Kartın piyasaya sürüleceği tarih için dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

Oyun basını, kartın 17 Ekim'de raflardaki yerini almasıyla birlikte kripto madenciler tarafından oldukça hızlı bir şekilde tüketilebileceğini söyledi.

NVIDIA RTX 3080 ÖZELLİKLERİ

30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak NVIDIA RTX 3080modelinde, 10GB GDDR6X vRAM bulunacak. RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeğine sahip.

RTX 3080, aynı zamanda çok daha sessiz ve daha verimli soğutma sunan ve hava akışını yüzde 55'ten daha fazla iyileştiren için çift fanlı bir tasarımla geliyor. Bu fanlardan birisi ekran kartındaki havayı dışarı çıkaracak ve diğer fan kartı soğutmak için kullanılacak.

NVIDIA RTX 3080 FİYATI

Nvidia'nın güçlü modeli RTX 3080, 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ekran kartının ülkemizdeki fiyatı ise 6 bin 690 TL olacak.