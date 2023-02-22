Nwangwa Nyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nwangwa Nyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nwangwa Nyima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nwangwa Nyima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.