Nwangwa Nyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nwangwa Nyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nwangwa Nyima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nwangwa Nyima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nwangwa Nyima 9 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nwangwa Nyima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nwangwa Nyima, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nwangwa Nyima'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nwangwa Nyima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nwangwa Nyima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Haziran 2017 yılında Kano Pillars
1 Eylül 2021 yılında Rivers United
Nwangwa Nyima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nwangwa Nyima şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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