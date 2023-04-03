Nycollas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nycollas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nycollas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nycollas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nycollas 4 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nycollas Lopo dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nycollas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nycollas'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nycollas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nycollas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Santos FC U20
Nycollas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nycollas şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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