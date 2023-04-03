Nzanza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzanza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nzanza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nzanza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nzanza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzanza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nzanza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nzanza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nzanza 28 Eylül 2003 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da David Muale Nzanza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nzanza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Nzanza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nzanza'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nzanzaboyu ve yaşı kaç

Nzanza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nzanza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında Braga B

1 Temmuz 2022 yılında Braga U23

Nzanza kimdir

Nzanza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nzanza şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GD Interclube Luanda (2018-21)

Nzanza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Angola U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nzanza nereli

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