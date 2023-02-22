Nzube Anaezemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzube Anaezemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nzube Anaezemba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nzube Anaezemba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nzube Anaezemba 5 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nzube Anaezemba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nzube Anaezemba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 11 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nzube Anaezemba'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nzube Anaezemba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nzube Anaezemba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Rivers United
1 Ocak 2018 yılında Kano Pillars
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
19 Ağustos 2020 yılında Abia Warriors
11 Ekim 2022 yılında Gombe United
Nzube Anaezemba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nzube Anaezemba şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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